Betalingsstandsning afværget? Det amerikanske Senat har indgået toårigt kompromis om budget

SAN FRANCISCO - Ledere i det amerikanske Senat har onsdag indgået et toårigt kompromis om det føderale budget.

Aftalen vil sikre flere penge til forsvaret og øget offentligt forbrug.

Den kan potentielt bryde en giftig politisk cirkel, hvor Republikanere og Demokrater alene siden sidste år fire gange har vedtaget korte budgetforlængelser, fordi de ikke kunne blive enige om mere.

For tre uger siden førte splittelsen til en tre dage lang nedlukning af dele af det føderale statsapparat, før der igen lå et budget.

Fra Det Hvide Hus har præsident Donald Trump via sin talskvinde Sarah Sanders signaleret foreløbig tilfredshed med aftalen.

»Vi må se, hvad der er i den endelige lov, men vi er bestemt tilfredse med, at vi bevæger os væk fra de krisebudgetter, som vi tidligere har haft,« sagde Sanders ved en pressebriefing.

Spørgsmålet er, om kompromisset vil blive mødt med ligeså stor entusiasme i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanere sidder på et stort flertal. Aftalen vil øge USA's offentlige underskud, hvilket mange Republikanske budgethøge er imod.

Samtidig har Husets Demokrater signaleret, at de ikke vil støtte aftalen uden et løfte fra Republikanerne om en debat om at sikre USA’s 800.000 såkaldte drømmere: børn af illegale migranter, som er blevet bragt til USA af deres forældre, men er vokset op som amerikanere.

Senatets flertalsleder Mitch McConnell var optimistisk.

»Jeg håber, at vi kan bygge på denne tværpolitiske aftale og gøre 2018 til et år, hvor Kongressen tager store skridt – for vores forfatning og for landet, som vi alle elsker,« sagde han i Senatet.

Chuck Schumer, den Demokratiske mindretalsleder, var tilsvarende positiv.

»Efter måneder med politisk dødvande, er denne budgetaftale et reelt gennembrud,« sagde han.

Aftalen skal efter planen parres med endnu en kortvarig budgetforlængelse, så det føderale statsapparat undgår en ny betalingsstandsning.

Men uret tikker: Det nuværende budget løber indtil torsdag midnat.