36 sigtet i USA for identitetstyveri og milliardsvindel

Amerikanske myndigheder har sigtet 36 mennesker for identitetstyveri på internettet. Forbrugere, virksomheder og banker er blevet svindlet for over 3,2 milliarder kroner.

13 anholdte kommer fra USA, Australien, Frankrig, Storbritannien, Italien, Kosovo og Serbien, oplyser det amerikanske justitsministerium. De øvrige er stadig på fri fod.

- Dagens sigtelser og anholdelser markerer en af de største sager om cybersvindel, som nogensinde er blevet rejst af justitsministeriet, siger fungerende vicejustitsminister John Cronan onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Et internationalt politisamarbejde ligger bag optrevlingen af de globale identitetstyverier.

Netværket brugte et onlineforum til at købe og sælge stjålne kredit- og bankkontooplysninger, personnumre, passwords og andre personlige oplysninger. Det var oplysninger, der var blevet stjålet rundt om i verden.

Det oplyser justitsministeriet ifølge nyhedsbureauet AP.

Efterforskere mener, at næsten 11.000 medlemmer har brugt flere end 4,3 millioner kreditkort og bankkonti verden over.

Folk, der var involveret i netværket, arbejdede under sloganet "svindel er det, vi tror på".

Netværket blev stiftet i 2010 af en 34-årig ukrainer, Svjatoslav Bondarenko, fremgår det af sigtelsen.

De fleste i netværket mødte aldrig hinanden ansigt til ansigt og kendte kun hinanden gennem deres online-brugernavne.

Ifølge anklagerne var netværkets mål at blive den førende hjemmeside for køb af detailvarer med stjålne eller forfalskede kreditkortoplysninger.

- Denne sag afspejler den alarmerende og stigende trussel fra cyberkriminalitet, siger David Rybicki fra USA's justitsministerium.

- Men vi nægter at tillade cyberkriminelle at gemme sig bag internettets anonymitet, mens de stjæler personlige oplysninger, tømmer bankkonti og ødelægger vores lands digitale infrastruktur og finansielle system.