Denne Super Bowl-reklame fik massiv kritik: Martin Luther Kings familie tager afstand

Da Super Bowl løb over skærmen natten til mandag med mere end 100 mio. seere alene i USA, blev der i pausen vist en bilreklame, der har fået Twitter til at gløde.

Bilfirmaet Dodge havde valgt at bruge dele af en tale, som Martin Luther King holdt præcis 50 år tidligere, i en reklame for mærkets Ram trucks. Talen blev afspillet til billederne af amerikanske fodboldspillere, trucks og cowboys, og King taler bl.a. om værdien af at servicere andre.

1 million kroner per sekund: Se de mest populære Super Bowl-reklamer

»Hvis du vil være vigtig, fantastisk. Hvis du vil anderkendes, fantastisk. Hvis du vil være stor, fantastisk. Men erkend at den bedste iblandt os skal være din tjener. Det er en ny definition af storhed,« siger King i reklamen.

Bilgiganten bruger ordene til at understrege, at dens nye trucks er »bygget til at tjene dig«, men Martin Luther Kings familie og utallige twitterbrugere er ikke tilfredse med, at Martin Luther Kings ord bruges til det formål.

Seertal for Super Bowl skuffede efter tumultarisk NFL-sæson

»Hverken The King Center eller Bernice King godkender brugen af MLK's (Martin Luther Kings red.) ord eller billedsprog til brug i merchandise, underholdning (film, musik, kunst etc.) eller reklamer, inklusiv aftenens Dodge Super Bowl-reklame,« skriver The King Center, der er stiftet af Martin Luther Kings familie, på Twitter.

En twitterbruger skriver: »Martin Luther King Jr. vil åbenbart gerne have dig til at købe Dodge trucks.«

Andre drager paralleller til den verserende NFL-konflikt, der handler om, at flere sorte NFL-spillere knæler på banen under nationalmelodien, og skriver bl.a. »Sorte mennesker må ikke knæle og spille fodbold, men MLK (Martin Luther King red.) bruges til at sælge trucks under Super Bowl. Utroligt.«

Nye "kvindevenlige" chips vækker debat

King Estate, der ejer alle rettigheder til Martin Luther Kings taler, har dog godkendt reklamen.

»Da Ram forelagde os ideen om at bruge Dr. Kings stemme i en »bygget til at tjene dig-reklame«, blev vi positivt overraskede over at høre om Ram Nations frivillige og deres indsats,« udtaler Eric D. Tidwll, administrerende direktør for Intellectual Property Management der ejer licensen til King Estate, til BBC.

Video: Missede du kampen? Her er højdepunkterne fra Super Bowl 52

Ejeren af Ram trucks, Fiat Chrysler Automobiles, udtaler i en pressemeddelelse, at de var meget beærede over at arbejde sammen med King Estate, og de mener, at deres reklame blot var med til at fejre 50-året for Martin Luther Kings tale.

Herunder kan du se en anden del af den samme tale, som ikke blev brugt i reklamen. Flere twitterbrugere mener, at brugen af talen i reklamen er temmelig ironisk, fordi Martin Luther King i den del af talen ikke just taler rosende om reklamebranchen.