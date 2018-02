Lottovinder i dilemma: Offentliggør dit navn eller mist gevinst på 3,3 mia. kr.

En kvinde fra den amerikanske delstat New Hampshire har opnået det, de fleste af os går og drømmer om. Hun har vundet hovedgevinsten på 3,3 mia. kr. i det amerikanske lottospil Powerball.

Der er bare ét problem. Hun kan ikke få pengene udbetalt, fordi hun nægter at stå frem med sit fulde navn. Det skriver The Washington Post.

Ifølge lottoreglerne skal vinderen af hovedgevinsten offentliggøres, men kvinden er bange for at få sit liv, som hun kender det, ødelagt. Derfor har hun søgt om retten til at beholde pengene uden at offentliggøre sin identitet.

»Hun har boet i New Hampshire i mange år og er aktiv i lokalsamfundet. Hun vil gerne fortsætte dét arbejde og beholde sin frihed til at købe ind og deltage i offentlige arrangementer uden at blive genkendt som vinderen af en halv milliard dollars,« skriver kvindens advokat, Steve Gordon, i retsdokumenterne.

Lottofirmaet giver ikke meget for kvindens ønske om anonymitet, da de mener at spillets integritet afhænger af, at vinderen offentliggøres for resten af samfundet for at undgå svindel. New Hampshire-lotteriet har konsulteret retten og slår fast, at kvinden skal følge loven om offentliggørelse »ligesom alle andre«.

»Vi har udloddet utallige Powerball-jackpots igennem årene, og derfor ved vi, at procedurerne for at modtage gevinsten er meget vigtige for både sikkerheden, lotteriets integritet og for vores spillere. Vi respekterer spillerens ønske om at forblive anonym, men reglerne for spillet er meget tydelige,« udtaler den øverste chef for New Hampshire-lotteri, Charlie McIntyre, i en erklæring.

Retten ser ud til at være på lotteriets side. De lægger vægt på, at kvinden allerede har underskrevet sin lottokupon, og hvis signaturen trækkes tilbage, annulleres den vindende kupon ifølge reglerne også.

Adskillige lottovindere er gennem tiderne kommet galt af sted, efter de havde vundet den helt store gevinst. I november 2015 blev amerikaneren Craigory Burch Jr. i følge The Washington Post fundet dræbt, to måneder efter han havde vundet 2,9 mio. kr. Hans familie var overbeviste om, at han blev dræbt fordi offentligheden kendte til hans lottogevinst.