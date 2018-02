Elon Musk sender sin røde Tesla ud i rummet kl. 19.30

The Falcon Heavy, som Elon Musk har døbt den enorme raket, skal efter planen forlade jordens overflade fra Kennedy Space Center i Florida tirsdag kl. 19.30. Raketten er mere end dobbelt så kraftfuld som nogen eksisterende raket. Den vil være ubemandet, da der er en ekstrem høj fejlrate på jomfrurejser med denne slags rumfartøjer.

Det har Musk dog valgt at komme til livs ved at sætte en mannequin i rumdragt i sin røde Tesla, der sendes med raketten ud i rummet. Musk siger, at David Bowies kæmpehit 'Space Oddity' vil spille i radioen igen og igen, når raketten sendes ud i Mars' omløbsbane rundt om solen.

Det forventes, at mange amerikanere vil samles langs kysten i Florida, hvor man kan se raketten forlade Kennedy Space Center.

Se en animation af raketopsendelsen her:

På et pressemøde mandag forklarede Elon Musk, at bilen vil rejse omkring 400 millioner kilometer væk fra jorden med en fart på 11 kilometer i sekundet.

Blå Bog: Elon Musk Elon Reeve Musk er født d. 28. juni 1971, og er en sydafrikanskfødt canadisk-amerikansk ingeniør, opfinder og investor. Han er mest kendt for for at være administrerende direktør i rumfartsvirksomheden SpaceX og Tesla Motors. SpaceX døber mange af deres raketter med 'Falcon ' som en del af navnet. Dette skal ses som en hyldest til Star Wars' Millenium Falcon.

Det er planen, at raketten skal være i omløb i flere hundrede millioner år. Den røde Tesla får monteret tre kameraer, så man kan følge dens rejse.

Falcon Heavy er 70 meter høj, og er designet til at kunne sende op til 64 tons i omløb. Det svarer til, at man sender omkring fem store dobbeltdækkerbusser ud i rummet. Det er dog ikke meningen, at Falcon Heavy skal bære al den vægt, da dele af raketten skal vende tilbage til Jorden og lande efter rakettens opsending.

Opsendelsen af Falcon Heavy åbner for flere spændende muligheder, når det kommer til at sende teknologi ud i rummet. Da raketten har en så enorm kapacitet sammenlignet med tidligere opsendte raketter, vil man blandt andet kunne sende større satelitter til brug i militæret ud i kredsløb. Det bliver af samme grund også nemmere at sende større og mere udviklede robotter til at vandre på Mars.