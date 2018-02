Tidligere spionchefer i Twitter-slagsmål med Trump om kontroversielt memo

SAN FRANCISCO - USA’s præsident Donald Trump kastede mandag sig i et Twitter-slagsmål med en stribe tidligere spionchefer, der har kritiseret hans beslutning om at offentliggøre et kontroversielt memo.

Præsidentens vrede var også rettet mod to topdemokrater, som har stillet sig i spidsen for partiets kritik, herunder Adam Schiff, den demokratiske næstformand for det efterretningsudvalg i Repræsentanternes Hus, som har produceret memoet.

»Lille Adam Schiff, som desperat efter at stille op som præsidentkandidat, er en af de største løgnere og ’lækkere’ i Washington – på niveau med Comey, Warner, Brennan og Clapper,« tweetede præsidenten.

Dette var en reference til tidligere FBI-chef James Comey, som Trump sidste år fyrede, til Demokraten Mark Warner i Senatets efterretningsudvalg, samt til John Brennan og James Clapper, der tjente som henholdsvis CIA-chef og chef for National Intelligence (NI) under tidligere præsident Barack Obama.

Trump mener, at memoet »totalt frikender« ham i den igangværende undersøgelse af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg og muligheden for at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejde.

Trump beskyldes for at underminere USA’s nationale sikkerhed Præsidenten frigav fredag et omstridt memo om overvågning af en Trump-rådgiver under valgkampen. FBI kalder det højst utroværdigt.

Men personerne i præsidentens skudlinje har kritiseret det fire sider lange dokument for at et politisk motiveret angreb i et forsøg på at underminere FBI og undersøgelsen.

»Jeg har over årene haft mange slagsmål om sikkerhedsspørgsmål med demokrater i Kongressen,« skrev John Brennan i et tweet: »Men jeg har aldrig været vidne til den type uansvarlig, partipolitisk opførsel (..) Fravær af moral og etisk ledelse i Det Hvide Hus hælder benzin på denne regeringskrise.«

I januar opfordrede han i et tweets også til at beskytte arbejdet fra Robert Mueller, den særlige undersøger, der leder Rusland-undersøgelsen, mod politisk indblanding.

»Uanset hvilket parti, der er ved magten, afhænger USA’s styrke i dets evne til at opretholde retsstaten; selv i tider med dybt, partipolitisk had,« skrev Brennan.

John Brennan. Foto: AP

Tidligere FBI-chef James Comey opfordrede i et tweet flere til at forsvare FBI mod »løgnere og væsler.«

»I kan varme jer ved, at amerikansk historie har vist, at I det lange løb, kan væsler og løgnere ikke holde stand, såfremt gode mennesker står fast. Der er ikke mange skoler og gader navngivet efter Joe McCarthy,« skrev han i en reference til den amerikanske senator, som i 1950’erne oppiskede en ophedet jagt på kommunister og spioner.

I dag ser de fleste McCarthyism, som demagogisk og uansvarlig.

Comey beskyldte også republikanere og at frigive et »uærligt og vildledende« memo, som har »ødelagt tilliden mellem efterretningsudvalget og efterretningssamfundet.«

»Og for hvad,« spurgte han retorisk – tilsyneladende i en usagt henvisning til demokraternes beskyldning.

James Clapper, tidligere NI-chef, har været lige så hård i sin kritik.

»Gennemsigtighed er godt, men lad os være faktuelle og objektive. Dette er klart et groft, politisk skridt,« sagde han til CNN og kaldte det forkasteligt at politikere antyder, at FBI opererer en »hemmelig stat i staten.«

James Clapper. Foto: Cliff Owen/AP

Den største mål for præsidentens vrede var dog tydeligvis rettet mod Adam Schiff, som presser på for at få frigivet et demokratisk memo, der modsiger Republikanernes påstand om, at FBI misbrugte sin magt til at få tilladelse til at aflytte Carter Page, en tidligere Trump-rådgiver.

»Adam forlader lukkede udvalgsmøder for ulovligt at lække fortroligt materiale. Må standses,« skrev præsidenten.

Schiff svarede igen på twitter: »Hr. præsident, jeg kan se du har haft en travl morgen. I stedet for at tweete falske rygter, vil det amerikanske folk sætte pris på, hvis du slukker tv’et og hjælper med at løse budgetkrisen, hjælper drømmere eller … hvad som helst.«

Eterretningsudvalget ventes senere mandag at stemme om at frigive det demokratiske memo. Såfremt det godkendes, vil Trump derefter have fem dage til at beslutte, om han vil blokere det fra at blive offentliggjort.