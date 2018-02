Trump Jr. anklager Demokraterne i omstridt notatfejde

Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., langede lørdag aften ud efter Demokraterne under et besøg i tv-studiet hos Fox News.

Det skriver abc News.

Interviewet omhandlede det omstridte notat, som præsidenten tidligere på ugen valgte at offentliggøre. I notatet fremgår det, at FBI uretmæssigt fik en dommerkendelse til at overvåge Trumps tidligere rådgiver Carter Page. Det skete på baggrund af en efterretningsrapport, som Demokraterne havde finansieret.

Ifølge Donald Trump er notatet bevis for, at FBI har modarbejdet Republikanerne, og at enhver beskyldning om samarbejde med Rusland er falsk.

Præsidentens søn berettede om, hvordan flere Demokratiske senatorer har kaldt offentliggørelsen for Mccarthyisme rettet mod Demokraterne.

Her henvises der til den tidligere amerikanske senator Joseph McCarthy, der uden tilstrækkelig evidens beskyldte en lang række amerikanske enkeltpersoner for at være kommunistiske spioner i slutningen af 1940'erne frem til midt i 1950'erne.

Trump Jr. beskrev disse beskyldninger som ekstremt ironisk, idet undersøgelsen af, hvorvidt der foregik et samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen under det amerikanske valg i 2016 i sig selv tenderer til Mccarthyisme.

»Man ser Demokratiske senatorer sige, 'det her er Mccarhyisme.' Jeg tænkte hvad!? Demokraterne råber hele tiden op om Rusland, Rusland, Rusland. Ironien er latterlig,« sagde Donald Trump Jr.

I løbet af interviewet langede Trump Jr. flere gange ud efter Demokraterne med lignede koldkrigstermonologi, hvor han beskrev partiets politik som værende til venstre for kommunisme.

»Problemet med Demokraterne er, at de i stedet for at forhandle rimeligt tvang sig selv længere og længere til venstre. De er mere venstreorienterede end kommunisterne lige nu, og det er et stort problem for dem,« sagde Trump Jr. i interviewet.