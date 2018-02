WASHINGTON — Efter Rusland retter nu også Kina en hård kritik mod de amerikanske planer om at udbygge og modernisere sit atomarsenal med mindre atombomber.

»Landet med verdens største atomarsenal burde tage initiativ til at følge tendensen i stedet for at gå imod den,« hed det søndag i en erklæring fra det kinesiske forsvarsministerium, der beskylder USA for at vende tilbage til mentaliteten fra Den Kolde Krig.

Kritikken kommer efter opfordringen fredag i et nyt strategipapir fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, til at bygge nye og mindre atomvåben.

Det markerer et opgør med præsident Obamas forsøg på at reducere atomarsenalet og dets rolle i supermagtens forsvarsplaner.

Verdens atommagter Antal atomvåben USA 6.800 Rusland 7.000 Frankrig 300 Kina 270 Storbritannien 215 Pakistan 140 Indien 130 Israel 80 Nordkorea 20

Ifølge den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, er tiden kommet til at se virkeligheden i øjnene og »se verden, som den er, og ikke som vi ønsker, at den var«.

USA i dilemma

Rusland har også taget kraftig afstand fra planen som anti-russisk og konfrontatorisk. Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, erklærede sig dybt skuffet. I en udtalelse, der lød som begyndelsen på et nyt våbenkapløb, lovede han at tage de fornødne forholdsregler for at sikre Ruslands sikkerhed.

Irans udenrigsminister anklagede USA for at bryde den internationale aftale om ikke-spredning af atomvåben og fastslog, at planen bringer verden nærmere udslettelse.

Men ifølge de amerikanske forsvarseksperter er de nuværende atommissiler alt for kraftfulde til for alvor at virke afskrækkende, fordi alle er klar over, at USA kun i yderste fald ville anvende dem.

Argumentationen i det nye strategipapir, der er den første revision siden 2010, går på, at mindre atomvåben vil øge effekten og effektivt afskrække modstandere. I papiret nævnes Kina, Rusland, Nordkorea og Iran som potentielle trusler. Et trusselsscenario kunne være, at Rusland angriber et land, der er allieret med USA, og foretager en mindre atomeksplosion for at forhindre amerikanske soldater i at nå frem og forsvare landet. Det ville stille USA i valget mellem at svare igen med et altødelæggende atomangreb eller med mindre effektive konventionelle våben.

Fortiden skræmmer

De eksisterende langtrækkende atommissiler har en styrke på ofte flere hundrede kilotons. De nye atombomber ventes at blive på under 20 kilotons, men det er relativt, om de kan betragtes som små. De eneste to atombomber, der indtil videre er blevet brugt i krig, i Hiroshima og Nagasaki, var på henholdsvis 13-18 og 20-22 kilotons. De forårsagede begge enorm ødelæggelse.

De nye våben skal kunne affyres med såvel landbaserede missiler som fra ubåde.

USA: Rusland udvikler langtrækkende super-torpedo til atomvåben

Mens Barack Obama ofte talte om USA’s moralske forpligtelse til at gå foran med et godt eksempel i bestræbelserne på at nedbringe verdens atomlagre, sagde Donald Trump i sin State of the Union-tale forleden, at USA vil bygge et »atomarsenal så stærkt og magtfuldt, at det vil afskrække enhver form for angreb.« De synspunkter skal den nye strategi føre ud i livet.

»Over det seneste årti, mens USA har ført an i bestræbelserne på at reducere arsenalet, har hver eneste af vores potentielle atommodstandere ført den præcist modsatte strategi,« sagde viceminister for energi Dan Brouillette i Pentagon. »Disse magter øger både antallet og typer af atomvåben i deres arsenal.«