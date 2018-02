Medie: FBI kendte til mistanke om læges misbrug af OL-piger

Mindst 40 piger og kvinder blev misbrugt af den amerikanske sportslæge Larry Nassar over en periode på 14 måneder, alt imens FBI var vidende om, at Nassar var beskyldt for at misbruge gymnaster.

Det skriver The New York Times lørdag.

FBI blev ifølge avisen opmærksom på Nassar i juli 2015, da forbundspolitiet blev kontaktet af det amerikanske gymnastikforbund, der står for træningen af OL-atleter.

Misbrugte gymnaster tordner mod træner i skandalesag

Lægen blev dog ikke afsløret, før The Indianapolis Star offentliggjorde beskyldninger mod ham i 2016.

I mellemtiden fortsatte Larry Nassar med at se unge kvindelige atleter, mens han arbejdede for Michigan State University.

Det amerikanske gymnastikforbund afbrød samarbejdet med Larry Nassar i 2015.

54-årige Nassar blev i januar ved en domstol i Michigan idømt mellem 40 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig seksuelt på mindst 265 gymnastikpiger og andre piger og unge kvinder.

Ifølge The New York Times afviser FBI at svare på spørgsmål om, hvordan forbundspolitiet håndterede beskyldningerne mod Nassar fremsat af gymnastikforbundet

Spurgt til hvorfor familier og trænere ikke blev advaret, siger W. Jay Abbott fra FBI's afdeling i Indianapolis:

- Det er der, hvor tingene kan blive vanskelige.

- Det er en pligt at advare de, der risikerer at blive gjort fortræd. Men alle forsøger fortsat at finde ud af, om der er begået en forbrydelse.

Abbott tilføjer, at alle har rettigheder - også Larry Nassar.

Under de sidste høringer i sagen mod Nassar rettede flere af ofrene også kritik af OL-træneren John Geddert, der ifølge flere af de misbrugte gymnaster blev ved med at henvise piger til den nu dømte holdlæge.

- Hvorfor fortsatte John med at henvise sine atleter til Larry, når han var klar over, hvad der skete under behandlingerne, udtalte et anonymt offer under høringen i en skriftlig erklæring.

Som følge af skandalen har bestyrelsen i USA's gymnastikforbund efterkommet et krav fra USA's Olympiske Komité om at træde tilbage.