Kun den ene af deres tvillinger fik statsborgerskab: Nu sagsøger bøssepar den amerikanske regering

SAN FRANCISCO - Aiden og Ethan Dvash-Banks blev født bare nogle få minutter efter hinanden.

Aiden har lysebrunt hår, og Ethan har sort hår. Men det er ikke den største forskel på de 16 måneder gamle tvillinger. I hvert fald ikke set med den amerikanske stats øjne.

Mens Aiden er amerikansk statsborger, er Ethan illegal migrant.

Den utrolige situation skyldes drengenes forældre: et gift bøssepar fra Los Angeles.

De er hver far til en af drengene, som er blevet født af en canadisk rugemor med æg fra en anonym donor. Mens Andrew Dvash-Banks, 36, er amerikaner, er hans mand, Elad, 32, israeler. Og eftersom drengene er født i Canada, har de amerikanske myndigheder konkluderet, at Ethan ikke har nogen blodrelation til en amerikaner og derfor ikke kan få statsborgerskab.

Meddelelsen har fået parret til at sagsøge den amerikanske stat for forskelsbehandling.

Søgsmålet, som indgivet via organisationen Equality (ligestilling), argumenterer med, at begrundelsen for afslaget kun kan gælde børn, der er født uden for ægteskab.

»Beskeden er, at vi ikke har de samme rettigheder. At vores familie er mindre værd end andre familier,« siger Andrew Dvash-Banks til Los Angeles Times.

Parret er også vred over, at Ethan skal have en dårlige start på livet end sin bror.

På hjemmefronten opfører de sig meget ens. De skærer begge ansigt af brokolli. De elsker Elmo og at lege gemmelege. Men hvis Ethan ikke registreres som født amerikansk statsborger, kan han i modsætning til sin bror ikke blive amerikansk præsident.

»Og et barn bør begynde sit liv med: det her kan du gøre,« siger Andrew:

»Jeg kan ikke tillade, at nogen behandler dem forskelligt. Men det er det, min regering gør.«

Oprindeligt mente parret ikke, at det var vigtigt, hvem af dem der var far til hvem. De havde ikke tænkt sig at fortælle det til drengene eller deres øvrige familie. Der var heller ingen, som spurgte. Men nu er parret mere bekymret for, at de en dag må forklare deres børn, hvorfor de ikke har de samme rettigheder.

Elad er dog optimistisk og tror på, at de vinder sagen, og at det vil ændre reglerne for alle.

»Vi kommer til at skrive historie,« siger han håbefuldt.