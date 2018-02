OVERBLIK: Forstå omstridt notat i Trump-efterforskning

Et notat fra efterforskningen af Donald Trumps forhold til Rusland, dengang han var præsidentkandidat, er fredag blevet lagt frem. Her kan du få et overblik over, hvad der står i notatet:

Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus er i gang med at undersøge, om den daværende præsidentkandidat Donald Trump havde forbindelser til Rusland, der ifølge amerikanske efterretningstjenester forsøgte at få Trump valgt.

I den forbindelse har udvalget holdt en række afhøringer. Efter nogle af afhøringerne har udvalgets formand, republikaneren Devin Nunes, sammen med nogle partifæller i udvalget udfærdiget et notat.

Notatet omhandler FBI's overvågning af Carter Page, et tidligere medlem af Donald Trumps kampagnehold.

Overvågningen blev godkendt ved en domstol, der er kendt som Fisa. Fisa-kendelser er ikke offentligt tilgængelige.

Ifølge Nunes' notat har den tidligere vicechef i FBI Andrew McCabe under vidneforklaringer fortalt, at FBI ikke ville have søgt om en overvågning af Carter Page, hvis ikke det havde været for en rapport kendt som Steele-rapporten.

Steele-rapporten er forfattet af en tidligere britisk agent ved navn Christopher Steele.

Rapporten er udarbejdet som led i research af Det Demokratiske Parti på deres daværende modkandidat i kampen om præsidentembedet. Ifølge Nunes' notat var FBI klar over dette.

I Steele-rapporten rejses en række anklager om samarbejde mellem Donald Trumps kampagne og Rusland. Carter Page er en central person i de anklager.

FBI's ansøgning om en overvågning blev flere gange forlænget. Forskellige højtplacerede personer i det amerikanske justitsministerium har underskrevet ansøgningerne.

En af de personer hedder Rod Rosenstein. Han er i dag vicejustitsminister.

Justitsminister Jeff Sessions har erklæret sig inhabil i efterforskningen af russiske forbindelser til Trumps valgkampagne. Derfor er Rosenstein øverst ansvarlig for den tidligere FBI-chefs Robert Muellers særlige efterforskning af den sag.

Ifølge Trump-tilhængere ses indholdet i Nunes' notat som bevis på, at FBI og det amerikanske justitsministerium har arbejdet i Demokraternes interesse imod Donald Trump.

