McCain fordømmer angreb mod FBI: »Vi gør Putins job for ham«

SAN FRANCISCO – Den Republikanske senator John McCain fordømte fredag angrebene mod FBI’s og justitsministeriets integritet.

Hans udtalelse kom bare minutter efter, at præsident Donald Trump havde godkendt frigivelsen af det kontroversielle memo, der er skrevet af ansatte til Republikanere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus og anklager de pågældende myndigheder for magtmisbrug.

»Hvis vi fortsætter med at underminere vores retsstat, gør vi Putins job for ham,« lød det bl.a. fra McCain.

Hemmeligstemplet dokumentet har oppisket en kategori 5-storm i Washington Et kontroversielt republikansk memo om aflytning af en Trump-rådgiver mødes med protester fra FBI og Demokraterne.

Han fremhævede, at den russiske regering i 2016 havde engageret sig i et udførligt plot for at påvirke det amerikanske valg, underminere demokratiet og svække amerikanernes tro på deres institutioner.

»Det seneste angreb mod FBI og justitsministeriet tjener ikke amerikanske, ingen partier, ikke præsidenten – kun Putins interesser,« fortsatte han og antydede, at frigivelsen af memoet er et rent politisk show.

»Vores nations folkevalgte, herunder præsidenten, må stoppe med at se på denne undersøgelse igennem politiske briller og producere en partisan sideshow.«

»Det amerikanske folk fortjener at få kendskab til alle fakta omkring Ruslands fortsatte arbejde for at undergrave vores demokrati. Den særlige undersøger (Robert) Muellers kulegravning må fortsætte uden hindring,« sagde han i en henvisning til undersøgelsen af Ruslands indblanding i præsidentvalget.

Den særligt udpegede undersøger Robert Mueller kulegraver Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg og muligheden for, at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejdede med russerne. Foto: AP/Andrew Harnik

Det kontroversielle memo hævder ifølge flere amerikanske medier, som har haft adgang til at læse dokumentet, at FBI har misbrugt sin magt til at få tilladelse til at overvåge Carter Page, en tidligere rådgiver til Trumps kampagne, der blev mistænkt for at være en mulig russisk agent.

Omstridt notat: FBI ville ikke have Trump som præsident

Det fire side lange papir indikerer, at vicejustitsminister Rod Rosenstein - en karriereembedsmand, der ikke er politisk udpeget - undlod at gøre det klart for den hemmelige Fisa-domstol, der giver den slags tilladelser, at de oplysninger, der lå til grund for anmodningen, delvist var politisk fremskaffet.

Dette er en henvisning til den såkaldte Steele-rapport, der har hævdet, at Rusland har kompromitterende oplysninger på Trump. Den er lavet af en tidligere britisk efterretningsagent, men blev betalt af Hillary Clintons præsidentkampagne og Demokraternes Nationalkomite via en konsulentvirksomhed i Washington.

Dette har fået Republikanere til at hævde, at Ruslandundersøgelsen, som ledes af den særlige undersøger Robert Mueller, reelt blev iværksat som følge af demokratisk spin.

Trump har sagt, at »det er en skandale«, og at »mange mennesker skulle skamme sig eller det, der er værre.«

Demokraterne har kritiseret memoet for at være misvisende. FBI har i en sjælden offentlig udtalelse sagt, at den udelader oplysninger, der er fundamental for forståelsen.

Republikanere har indtil nu blokeret Demokrater fra at frigive et selvstændigt memo, hvor partiet udlægger tingene, som det ser det.

På kollisionskurs med Trump: FBI blander sig i giftigt slagsmål om kontroversielt Rusland-dokument

Personer med kendskab til, hvordan Fisa-domstolen fungerer siger, at Steele-rapporten ikke ville have været nok til at opnå overvågningstilladelse. Dertil gav domstolen tre gange tilladelse til at forlænge overvågningen, hvilket ville kræve, at FBI kunne fremlægge nye begrundelser for, hvorfor det var nødvendigt.