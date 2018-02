Nasa-satellit fundet efter 12 års fravær

I 12 år har Nasa-satellitten Image været henlagt i radiotavshed. Satellitten har kredset rundt om jorden uden kontakt til rumfartsorganisationen Nasa, der i sin tid sendte den af sted mod rummet. Men nu har en hobby-astronom igen fundet frem til satellitten. Det skriver CNN.

Det var den amerikanske hobby-astronomen Scott Tilley, der gjorde det lidt usædvanlige fund. Han søgte oprindeligt efter spor fra en tidligere mission i rummet, da han pludseligt opfangede nogle signaler, han ikke umiddelbart kunne genkende.

CONFIRMED! The satellite re-discovered on Jan. 20 is IMAGE, a NASA mission we lost contact with in Dec. 2005! Full details: https://t.co/IrD4ruLeds pic.twitter.com/zpI5lpXxOp— NASA Sun & Space (@NASASun) 31. januar 2018

I tirsdags kunne Nasa så bekræfte, at signalerne stammer fra satellitten Image, som rumfartsorganisationen mistede forbindelsen til i 2005.

"Jeg har været fascineret af rummet, siden jeg var en helt lille dreng, så jeg er selvfølgelig meget glad for at have bidraget med noget positivt" Scott Tille, hobby-astronom "Jeg har været fascineret af rummet, siden jeg var en helt lille dreng, så jeg er selvfølgelig meget glad for at have bidraget med noget positivt"

Satellitten blev sendt i rummet for første gang i 2000 for at udforske jordens magnetosfære, som er det magnetiske felt, der omslutter jorden. På sin rejse har satellitten rapporteret en masse oplysninger tilbage til jorden. Oplysninger, der blandt andet har hjulpet Nasa med at kortlægge jordens magnetiske felt og gøre flere unikke opdagelser.

Lige indtil 2005, hvor Nasa havde store problemer med at oprette forbindelse til satelitten. Efter flere mislykkede forsøg konkluderede rumfartsorganisationen, at satellitten havde været udsat for en hændelse, der var skyld i, at satellittens strømforsyning kortsluttede. To år senere blev missionen fuldstændig afblæst.

Nasa oplyser på sin hjemmeside, at forskere og ingeniører nu vil arbejde på at udtrække flere data fra satellitten, så de kan blive klogere på dens konkrete tilstand, og hvad den har oplevet på sin mangeårige rejse.