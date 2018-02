Løftede øjenbryn: Chefer for tre russiske spionagenturer holdt møde med CIA i Washington

SAN FRANCISCO - Cheferne for Ruslands tre største spiontjenester har alle været i Washington inden for de seneste uger.

Mindst to af dem har holdt møder med CIA, og det har vakt undren mange steder.

Besøgene fandt sted umiddelbart inden, at præsident Donald Trump udskød af indføre nye sanktioner mod Moskva for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg, selvom dette sidste år blev besluttet med et overvældende flertal i begge kamre i den amerikanske Kongres.

Men CIA’s chef, Mike Pompeo, forsvarede møderne.

I et brev til Chuck Schumer, Senatets Demokratiske mindretalsleder, skrev han, at det handlede om at koordinere anti-terrorindsatsen, og at tidligere amerikanske regeringer holdt lignende møder.

»Når disse møder finder sted, kan du og det amerikanske folk være sikre på, at vi taler om meget svære emner, hvor amerikanske og russiske interesser ikke er de samme,« fortsatte han.

CIA's direktør Mike Pompeo. Foto: AP/Jacquelyn Martin

Pompeo svarede ifølge Politico ikke på, om sanktionerne mod Rusland blev diskuteret.

Men for bare et par dage siden advarede Pompeo i et interview med BBC om, at Rusland også vil forsøge at blande sig i midtvejsvalget til den amerikanske Kongres i november.

De tre russiske spionchefer er henholdsvis Sergej Naryshkin, chefen for den russiske udlandsspiontjeneste, SVR. Alexander Bortnikov, chefen for den russiske efterretningstjenesten, FSB, der er efterfølgeren til det tidligere KGB. Og Igor Korobov, chefen for det russiske forsvars efterretningstjeneste, GRU.

Det er også uklart hvordan Naryshkin, der siden 2014 har stået på USA’s sanktionsliste i forbindelse med sin rolle i Ruslands annektering af den ukrainske halvø, Krim, fik få lov at rejse ind i landet.

En tidligere CIA-chef i Moskva, Steven Hall, kalder til radiostationen RFE/RL besøgene usædvanlige. Særligt i lyset af de voksende spændinger som følge af den igangværende kulegravning af Ruslands rolle i præsidentvalget.

»Jeg kan ikke huske et tidspunkt i løbet af de sidste 15 år, hvor alle tre russiske agenter var i USA’s hovedstad på samme tid,« sagde Hall til radiostationen: »Det er højst usædvanligt.

I hans tid var det altid en stor ting – politisk og logistisk - hvis en højtplaceret spionchef kom til USA, fortsatte han.

Schumer, Senatets mindretalsleder, har ifølge ABC News opfordret Trump-regeringen redegøre for, hvem de russiske spionchefer mødtes med.

»Mødtes nogen i Det Hvide Hus eller fra National Sikkerhed med Naryshkin. Hvad diskuterede de. Han kom helt sikkert ikke alene,« sagde han til journalister.