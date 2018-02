To elever ramt i skoleskyderi i Los Angeles

En dreng og en pige er torsdag blevet skudt på en skole i Los Angeles.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

Skudepisoden har fundet sted på Salvador Castro Middle School, og den mistænkte - en kvindelig studerende - er blevet tilbageholdt, skriver Los Angeles School Police Department på Twitter.

Confirmed shooting on the campus of Salvador Castro Middle School co-located on Belmont HS.

Suspect is in custody. 2 confirmed victims with non life threatening injuries have been transported to a local hospital.

Investigation is ongoing. #LAUSD #LASchoolPolice #SchoolShooting— LA School Police (@LASchoolPolice) 1. februar 2018

De to ofre har ikke fået livstruende skader, men er blevet indlagt på det lokale hospital. Den 15-årige dreng er blevet skudt i hovedet og er i kritisk men i stabil tilstand, mens en 15-årige pige blev snittet på håndledet af en kugle.

Yderligere tre personer i alderen mellem 11 og 30 år har pådraget sig mindre skader.

Episoden er nu ved at blive efterforsket, og politiet mener ikke, at situationen udgør en trussel for de andre elever.