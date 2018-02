Pornostjernes mulige affære med Trump har taget en uventet drejning

I 2011 blev pornostjernen Stormy Daniels kendt ud over sin egen branche, da hun fortalte om sin affære med Donald Trump til mediet In Touch. Sagen har været stærk kompromitterende for Trump, efter at han er blevet præsident.

Affæren skulle ifølge Daniels have været Trumps egen idé og være foregået på et hotelværelse i 2006. Året efter at han blev gift med sin nuværende kone, Melania Trump.

Melania Trumps talsperson: Afviser »slibrige« og »forkerte« affærerygter

Donald Trump og Stormy Daniels, med det borgerlige navn Stephanie Clifford, har dog begge i den seneste tid benægtet, at affæren skulle have fundet sted.

Det har dog ikke fået historien til at dø. Og forleden var Stormy Daniels inviteret med som gæst i det populære talkshow "Jimmy Kimmel Live".

Få timer før showet blev der dog udsendt en meddelelse, som tilsyneladende var underskrevet af pornostjernen selv, hvor hun igen afviser, at affæren med Trump har fundet sted:

»Det forholder sig sådan, at hver part i den påståede affære benægter dens forekomst i 2006, 2011, 2016, 2017 og nu igen i 2018. Jeg benægter ikke affæren, fordi jeg blev betalt for min tavshed, som det ellers er blevet skrevet i udenlandske tabloidmedier. Jeg benægter det, fordi det aldrig er sket,« står der.

Det skriver Washington Post. Avisen har tidligere skrevet, at pornostjernen efter sigende har modtaget 130.000 dollars for at tie om sagen.

Det mest omtalte stripshow i USA’s historie?: »Trump har set hende ”live”. Det kan du også« Pornostjerne, der blev betalt for at tie om affære med Donald Trump, er tilbage med stripshow.

Jimmy Kimmel måtte derfor sadle om og i stedet spørge Stormy Daniels, om hun havde skrevet under på det nye dementi, da underskriften ikke lignede hendes tidligere autografer.

På spørgsmålet svarer hun: »Det ved jeg ikke. Gjorde jeg? Det ligner ikke min signatur, gør det?«.

Bagefter fortæller Daniels, at hun ikke ved, hvor dementiet kommer fra.

WSJ: Trump-advokat betalte penge til pornostjerne via selskab oprettet under pseudonym

Hun ville heller ikke fortælle, om hun var underlagt en tavshedsklausul.

Donald Trump benægter forsat affæren, skriver The Washington Post.