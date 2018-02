Trumps tale til nationen trak færre tv-seere end Obamas

Over 45 millioner amerikanere satte sig til rette foran tv-skærmen, da præsident Donald Trump tirsdag aften holdt sin første såkaldte State of the Union-tale.

Det viser en måling fra analysefirmaet Nielsen ifølge nyhedsbureauet AP.

Til sammenligning havde forhenværende præsident Barack Obama et tv-publikum på 48 millioner til sin tilsvarende første tale i 2010.

Trumps tale i Kongressen blev vist af alle de store tv-netværk og set af 45,6 millioner ifølge målingen.

Tallet omfatter ikke personer, som streamede talen.

Fox News Channel indtog topplaceringen blandt de store netværk med 11,5 millioner seere.

Det er første gang, at Fox News har flest seere til en State of the Union-tale, skriver AP.

Både NBC og CBS havde syv millioner, mens 3,1 millioner fulgte talen på CNN.

En hurtig meningsmåling efter Trumps 80 minutter lange tale viste ifølge CNN, at 48 procent af amerikanerne var "meget positive".

Det var samme tal, som de tidligere præsidenter Barack Obama og George W. Bush havde i henholdsvis 2010 og 2006.

I sin tale slog Trump på, at økonomien er robust, der er fremgang, lav arbejdsløshed, og han opfordrede Kongressen til at stå sammen og vedtage tiltag, der kan løse problemerne med blandt andet migration.

Det sidste er noget af det, der deler ikke alene politikerne i Washington, men også befolkningen.

Migration er en central politik for præsidenten. Han blev blandt andet valgt på at bygge en grænsemur til Mexico for at holde illegale migranter ude af USA.

Trump fordømte i sin tale "de åbne grænser", der har tilladt "narko og bander at vælte ind" i USA.

- De (åbne grænser) har tilladt millioner af lavindkomst arbejdere at konkurrere om arbejde og løn med de fattigste amerikanere. Mest tragisk er det, at de kostet mange uskyldige liv, sagde han.