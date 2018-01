På kollisionskurs med Trump: FBI blander sig i giftigt slagsmål om kontroversielt Rusland-dokument

SAN FRANCISCO

FBI blander sig sjældent offentligt i politik. Men onsdag har det amerikanske forbundspoliti gjort en undtagelse.

I en skriftlig meddelelse siger agenturet, at det har »alvorlige bekymringer« om en planlagt offentliggørelse af et Republikansk-forfattet dokument, som er omdrejningspunkt for et stadig mere giftigt, politisk slagsmål.

Det amerikanske regeringsparti hævder, at dokumentet afslører magtmisbrug på niveau med Watergate i undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske valg og muligheden for at dele af Donald Trumps præsidentkampagne samarbejdede med russerne.

Men ifølge FBI er dokumentet unøjagtigt.

Det bygger på fortrolige dokumenter, som kun den Republikanske formand og Demokratiske næstformand i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus samt nogle udvalgte af deres ansatte har haft adgang til.

»FBI blev givet en begrænset mulighed for at læse dokumentet dagen før, at udvalget mandag stemte om at offentliggøre det,« lyder meddelelsen fra FBI: »Som vi sagde på det tidspunkt, så har vi alvorlige bekymringer omkring det materiale, der er udeladt, som har fundamental betydning for dokumentets nøjagtighed.«

Den særligt udpegede undersøger Robert Mueller kulegraver Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg og muligheden for, at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejdede med russerne. Republikanere hævder, at det kontroversielle dokument viser, at undersøgelsen blev iværksat som følge af Demokratisk spin. Foto: AP/Andrew Harnik

Samtlige Republikanere i efterretningsudvalget støttede offentliggørelse af dokumentet, der er forfattet af ansatte til udvalgsformanden Devin Nunes, en nær allieret til Trump.

Samtlige Demokrater stemte imod og kritiserede rapporten for at håndplukke oplysninger, der passede ind i fortællingen om, at Rusland-undersøgelsen er en politisk kampagne mod Trump.

Meldingen sætter spionagenturet på direkte kollisionskurs med Trump.

Det er også det første magtopgør mellem præsidenten og FBI’s nye chef, Christopher Wray, som Trump selv har udpeget.

Justitsministeriet advarede også i sidste uge om, at det vil »ekstraordinært uforsvarligt,« at frigive dokumentet.

Præsidenten kan, hvis han vil, blokere frigivelsen, men intet tyder på, at han vil. Onsdag sagde Trumps stabschef i Det Hvide Hus, John Kelly, til Fox News Radio, at »det vil blive frigivet meget snart.«

»Denne præsident, og det er unikt – ønsker alt ud, så det amerikanske folk kan træffe deres egne konklusioner, og hvis der er personer, der skal stilles til regnskab, så må det være sådan,« sagde han.

Ifølge New York Times fokuserer det på tilladelser til en udvidet overvågning af Carter Page, en tidligere rådgiver til Trumps præsidentkampagne, der blev mistænkt for at være mulig russisk agent.

Det fire side lange papir indikerer, at vicejustitsminister Rod Rosenstein - en karriereembedsmand, der ikke er politisk udpeget - undlod at gøre det klart for en dommer, at de oplysninger, der lå til grund for anmodningen om en dommerkendelse, delvist var politisk fremskaffet.

Dette er en henvisning til den såkaldte Steele-rapport, der har hævdet, at Rusland har kompromitterende oplysninger på Trump. Den er lavet af en tidligere britisk efterretningsagent, men blev betalt af Hillary Clintons præsidentkampagne og Demokraternes Nationalkomite via en konsulentvirksomhed i Washington.

Det har fået Republikanere til at hævde, at Ruslandundersøgelsen, som ledes af den særlige undersøger Robert Mueller, reelt blev iværksat som følge af demokratisk spin.

Efterretningsudvalgets Demokratiske næstformand, Adam Schiff, har udtalt, at han er bekymret for, at det handler om at få en undskyldning for at fyre Rosenstein, så Trump kan udpege en ny vicejustitsminister.

»Han sætter sin egen person ind, som så bliver Muellers chef og kan sige, du kan ikke undersøge dette eller dette og skal afslutte undersøgelsen her,« sagde Schiff til Axios tv.

Mueller referer til Rosenstein, fordi justitsminister Jeff Sessions kort efter sin indsættelse fritog sig selv fra spørgsmål omhandlende Rusland.