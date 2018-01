USA har sat Hamas-leder på terrorliste

USA har sat lederen af den palæstinensiske organisation Hamas, Ismail Haniyeh, på sin liste over globale terrorister.

Det meddeler det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Haniya har nære forbindelser til Hamas' militære fløj og har støttet væbnet kamp mod civile, lyder det fra udenrigsministeriet.

Amerikanerne mener også at vide, at Hamas-lederen har været involveret i angreb på israelske statsborgere, og at han er ansvarlig for, at omkring 17 amerikanere er blevet dræbt.

USA betegner i forvejen Hamas som en terrorgruppe. Det samme gør en række andre lande i Vesten.

Beslutningen om at sætte Ismail Haniyeh på terrorlisten vil dog ikke forhindre Hamas i at yde "modstand" over for staten Israel. Det er reaktionen fra gruppen selv.

- Denne beslutning vil ikke hindre os i at fortsætte modstandskampen for at smide besættelsesmagten (Israel ifølge Hamas, red.) ud, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hamas har ifølge AFP udkæmpet tre krige med Israel siden 2008. Organisationen styrer Gazastriben og har tidligere argumenteret for, at Israel bør udslettes.