Voldsepisoder kan gøre landets udsultede uddannelsessystem til et tema før præsidentvalget.

Socialdemokratiske unge hverver nye medlemmer i et forsøg på at forhindre endnu en koalition mellem SPD og det borgerlige CDU.

Den sidste skanse kan falde for traditionalisterne ved en folkeafstemning til foråret.

Flere biler blev beskadiget, da en en ung mand troede, at han blev jagtet rundt i sin lejlighed i Aalborg.

Statsministeren skal onsdag i samråd og svare på, om han har givet forkerte oplysninger til Folketinget i sagen om fiskekvoter. Centralt står forholdet til Thyborøn-fiskeren John-Anker Hametner Larsen. Få overblikket her.

Risiko for misbrug:

Både eksperter og politikere erkender, at den såkaldte timeplan vil være død, hvis de nye eltog kun kan køre 200 km/t.

Høje-Taastrup Kommune hyrede vagter for at beskytte personale mod vrede forældre efter krænkelse.

- Under Trump bliver middelklassens økonomiske problemer ikke mindre, siger demokraten Joe Kennedy.

Efter et år fyldt med slagsmål:

Trump leverede natten til onsdag den forfatningskrævede tale til nationen, hvor han redegjorde tingenes tilstand for kongressen, set fra hans perspektiv.

Det var præsidentens første "State of the Union".

Torben Dreier begyndte i 1983 som skoleleder i FO­Aarhus og formåede at udvikle en god forretning. Nu har han også fået posten som næstformand for europæisk frivillighovedstad 2018.

Manglende bevægelse kan have alvorlige konsekvenser for økosystemer, biodiversitet og i sidste ende mennesker, advarer forskere.

Er kun det bedste godt nok? Så dyk ned i Alt om DATA og Datatid TechLifes liste over de bedste produkter testet i løbet af 2017.

Du kan bl.a. hjælpe bierne og begynde at bekæmpe mos i græsplænen.

