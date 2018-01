Video: Trump hyldede nordkoreansk flygtning; kaldte Pyongyang »moralsk fordærvet«

SAN FRANCISCO

Donald Trump vil ikke lave de samme fejl som tidligere amerikanske præsidenter og give indrømmelser til Nordkorea.

Det sagde præsidenten til den samlede Kongres og millioner af amerikanske tv-seere, da han tirsdag aften holdt sin første tale om unionens tilstand.

»Historien har lært os, at selvtilfredshed og indrømmelser kun inviterer til aggressioner og provokationer. Jeg vil ikke gentage de fejl,« lød det fra præsidenten.

Han advarede samtidig om, at Nordkoreas »dumdristige bestræbelser for at fremstille atomvåben, meget snart kan true vores hjemland.« Og han fremhævede, at hans regering arbejder for at lægge »maksimalt pres« på det nordkoreanske styre for at forhindre det.

»Men vi behøver kun at se den moralsk fordærvede karakter af Nordkoreas regime for at forstå naturen i den trussel, som det udgør for USA og vores allierede,« fortsatte han.

For at understrege sin pointe havde præsidenten inviteret en nordkoreansk flygtning med ind i Kongressen og fortalte hans historie.

Ji Seong-ho var i 1996 en sultende dreng i Nordkorea, lød det præsidenten, mens tv-kameraerne zoomede ind på en lidt betuttet, sorthåret mand ude i salen.

Den nordkoreanske flygtning, Ji Seong-ho, holdt sine krykker op, efter at præsident Trump havde præsenteret ham i Kongressen i sin tale om unionens tilstand. Foto: AP/J. Scott Applewhite

En dag forsøgte Seong-ho at stjæle kul fra en togvogn, for at kunne bytte det for mad, fortsatte Trump. Men han besvimede på skinnerne, og da han vågnede, havde et tog kørt hans ben af. Han havde intet til at dulme smerterne. Hans søskende hjalp ham med den mad, de kunne undvære. Senere blev han også udsat for tortur, men formåede til sidst at flygte til Kina på sine krykker.

»I dag lever han i Seoul, hvorfra han redder andre dissidenter og sender nyheder ind i landet om det, som regimet frygter mest – sandheden,« lød det fra Trump.

Da salen brød ud i klapsalver, rejse Seong-ho sig op og løftede sejrfuldt sine krykker.

Trump kom ikke med nogen nye hints om, hvordan han har tænkt sig at tøjle Nordkorea.

Hans regering har sagt, at den foretrækker en diplomatisk løsning, men har også gjort det klart, at alle muligheder er på bordet, herunder risikoen for at det ender med militær konfrontation.