Efter et år fyldt med slagsmål: Trump forsøgte sig med en forsonende tone

Den amerikanske præsident, Donald Trump, blev tiljublet som en rockstjerne, da han tirsdag holdt sin første tale om unionens tilstand i Kongressen.

Klapsalver, piften og hujen. Det ville ingen ende tage.

Som altid så præsidenten ud til at nyde spotlyset på talerstolen. Men modsat så ofte tidligere skældte Trump denne aften ikke ud.

Han forsøgte sig i stedet med en forsonende tone og opfordrede Kongressens medlemmer til at arbejde sammen om at levere på gamle løfter om at forbedre USA's aldrende infrastruktur og reparere et hullet migrationssystem, som ifølge Trump alt for længe har lukket for mange ind og truer den amerikanske måde at leve på.

»Ligesom vi genopbygger vores industri, skal vi genopbygge vores smuldrende infrastruktur (...) Jeg beder begge partier om at gå sammen og sikre os en sikker, hurtig, pålidelig og en moderne infrastruktur, som vores økonomi behøver, og vores folk fortjener,« sagde præsidenten.

Win McNamee/Pool via AP

Om migration sagde han:

»I de seneste måneder har min regering haft mange møder med både demokrater og republikanere for at nå frem til en tværpolitisk indvandrerreform. Baseret på de diskussioner har vi sendt et detaljeret forslag, der bør blive støttet af begge partier som et fair kompromis, til Kongressen. Et (forslag, red.) hvor ingen får alt, de ønsker, men hvor vores land får den reform, det har så afgørende brug for.«

Et hurtigt kig ud over salen afslørede hurtigt, at Trumps publikum var splittet. Mens den republikanske side med jævne mellemrum var så begejstret, at den måtte rejste sig, sad mange demokratiske medlemmer med stenansigter og med hænderne ned langs siden.

Trump erkendte, at de politiske spændinger i Washington er store. Opgøret om indvandring tvang for bare nogle dage siden dele af det føderale statsapparat til at gå i betalingsstandsning, da demokrater og republikanere ikke kunne blive enige om en budgetforlængelse. Men Trump sagde ved sin "State of the Union"-tale, at han rakte hånden ud til begge partier:

»I aften opfodrer jeg os alle til at tilsidesætte vores uenigheder og søge fælles grund og skabe en enighed, som vi har brug for, for at kunne levere til folket,« lød det fra præsidenten, hvis første år i Det Hvide Hus har været præget af slagsmål og splittelse, som han selv har pustet til.

»Dette er faktisk vores nye amerikanske tid,« fortsatte han: »Der har aldrig været et bedre øjeblik til at begynde at leve den amerikanske drøm.«

Dette var en henvisning til de økonomiske resultater, som Trump har opnået i sit første år som præsident, og som store dele af talen handlede om.

»Ligesom jeg lovede det amerikanske folk fra dette podium for 11 måneder siden, har vi gennemført den største skattelettelse og reform i amerikansk historie,« lød det fra Trump.

Foto: Win McNamee/Pool via AP

Præsidenten lovede, at det især vil kunne mærkes for middelklassen og ejere af mindre virksomheder. Han opfordrede til, at indtjening fra vækst skal bruges til jobtræning for arbejdere og til at støtte familier ved at indføre betalt barsel, så alle nyder godt af fremskridt. Han beskyldte illegale indvandrere for at være løntrykkere og fremhævede, hvordan bander af udenlandske kriminelle kommer med narko og pistoler, der slår amerikanere ihjel, ligesom migrationssystemet holder døren åben for terrorister.

Han priste politi og grænsevagter for deres arbejde og lovede øgede ressourcer for at styrke den nationale sikkerhed. Han opfordrede i samme åndedrag Kongressen til at sætte flere penge af til forsvaret, herunder for at kunne modernisere og genopbygge USA's atomvåbenarsenal, så det bliver så stærkt, at det vil afskrække enhver form for agression.

»Forhåbentlig vil vi aldrig skulle bruge det,« sagde Trump.

Hvor længe præsidenten vil fastholde sin udstrakte hånd til begge sider i Kongressen, er dog usikkert. Sidst holdt det kun i en dag. Da han talte til Kongressen i februar, opfordrede han til en afslutning af »trivielle skænderier,« og næste dag beskyldte han tidligere præsident Barack Obama for at aflytte hans telefon i Trump Tower og krævede en undersøgelse af Demokraternes forbindelser til Rusland.

Men Republikanere fik tirsdag aften det, som de ifølge iagttagere ønskede fra Trump. Han holdt sig til sit talemanuskript. Han lød som en præsident, der talte til hele nationen. Det var en god begyndelse på året for partiet forud for midtvejsvalget til Kongressen senere på året.