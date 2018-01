Trump vil hylde »ny tid for USA«

SAN FRANCISCO

En optimistisk Donald Trump ventes tirsdag aften i sin jomfrutale om unionens tilstand til Kongressen at erklære, at »dette er den nye tid for USA.«

»Der har aldrig har været en bedre tidspunkt at forfølge den amerikanske drøm,« ventes præsidenten at fortsætte i talen, der bliver sendt i bedste sendetid og estimeres at vil blive set af omkring 40 millioner amerikanere.

Unionens tilstand: Disse fem emner ventes Trump at bygge sin tale op på

Han ventes at fortsætte det opløftende budskab, som er lysår hans mørke indsættelsestale, hvor Trump talte om et amerikansk blodbad, ved a sige, at hans regering vil bygge et »sikkert, stærkt og stolt USA.«

Han vil samtidig opfordre nationen til at samarbejdet som »et hold, et folk og en amerikansk familie.«

»Amerikanerne elsker deres land og fortjener en regering, der viser dem, den samme loyalitet og kærlighed. Det seneste år har vi forsøgt at genoprette tilliden mellem borgere og regering,« vil han fortsætte ifølge afsnit fra talen, som Det Hvide Hus har frigivet på forhånd.

Republikanere håber, at talen kan være med til at løfte Trumps dårlige popularitetstal og øge partiets chancer for at få et stærkt midtvejsvalg senere på året.

Demokraterne har også frigivet bidder fra den tale, som Joe Kennedy, der er beslægtet med tidligere præsident John F. Kennedy, vil holde.

»Politikere kan blive tiljublet for de løfter, de giver. Vores land vil bedømme dem på de løfter, som de holder,« vil han sige.