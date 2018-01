Unionens tilstand: Disse fem emner ventes Trump at bygge sin tale op på

SAN FRANCISCO

Donald Trump har i sit første år som USA’s præsident gjort en dyd ud af at bryde med alle regler for diplomati og kommunikation.

Det gælder ikke den traditionelle tale om unionens tilstand.

I aften amerikansk østkysttid (i nat kl. 03.00 dansk tid) ventes Trump som sine forgængere at tale til de to kamre i Kongressen og at sætte den politiske tone for det kommende år, udpensle sin agenda og fremhæve sine succeser.

»Det er en stor tale, en vigtig tale,« sagde præsidenten mandag.

Det har han ret i. Omkring 40 millioner amerikanere ventes at sætte sig til rette foran tv’et for at lytte med. Det gør talen til den politiske verdens svar på amerikansk fodbolds Super Bowl.

Talen er Trumps første "state of the union" tale. Talen bliver traditionelt holdt en gang om året af skiftende amerikanske præsidenter. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Det giver Trump en unik mulighed for at bygge momentum for politiske samarbejder - eller det modsatte.

Her er de fem ting, som Trump ventes at tale om:

Økonomisk sejrstale:

I modsætning til sin dystre indsættelsestale for et år siden ventes præsidenten at holde en sejrstale om, hvordan han har hældt superbenzin på USA’s økonomiske motor og har skabt job såvel som rekorder på USA’s aktiemarked igennem sin skattereform og tilbagerulning af regler og bureaukrati.

»Økonomien vil være ”front and center,”« sagde Det Hvide Hus’ talsmand, Sarah Sanders, mandag.

Indvandrerreform:

Præsidenten ventes at argumentere for, hvorfor omkring 700.000 såkaldte ”drømmere” - en gruppe unge, udokumenterede migranter, som blev bragt til landet illegalt af deres forældre - skal have lov at blive i USA.

Men Trump ventes ifølge amerikanske journalister, der er blevet briefet om talen, at understrege, at en reformpakke også skal indeholde penge til hans mur på grænsen til Mexico og reducere den nuværende indvandrerstrøm til USA.

Politisk samarbejde:

Det politiske klima i Washington har længe været giftigt og præget af mistillid.

Det blev senest demonstreret, da dele af det føderale statsapparat tidligere på måneden gik i en tre dage lang betalingsstandsning, fordi Demokrater og Republikanere i Senatet ikke kunne enes om at forlænge budgettet.

Trump ventes at slå et slag for at forbedre samarbejdet.

Han har brug for Demokratiske stemmer for at kunne gennemføre sine reformer. Hvis han formår at bygge politiske broer, kan det styrke Republikanerne frem mod midtvejsvalget i efteråret.

National sikkerhed:

Trumps har gjort forsvaret til en af sine topprioriteter, og præsidenten ventes at gentage sit løfte om at forsvarsbudgettet skal have et stort løft.

Ifølge CNN vil han også komme med »opsigtsvækkende« kommentarer om truslen fra Nordkoreas atomvåben- og missiludviklingsprogram.

Rusland-undersøgelse:

Den igangværende undersøgelse af Ruslands indblanding i det amerikanske valg og muligheden for at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejdede fylder meget i de amerikanske medier.

Hvis Trump følger sit talemanuskript, ventes han ikke at nævne Rusland med et ord, men det er sjældent, at han holder sig 100 pct. til sit talepapir.