USA's 45. præsident Donald Trump var danskernes klart mindst foretrukne kandidat, da han i 2016 slog demokraten Hillary Clinton. Et år på posten har ikke givet danskerne varmere følelser for forretningsmanden.

Det viser en ny måling foretaget af Voxmeter forud for Donald Trumps første "State of the Union"-tale til Kongressen i USA.

- Jeg tror, at det dårlige forhold til Donald Trump er baseret på flere ting. En af dem er mediefremstillingen i Danmark. Man hører ikke mange stemmer, der bakker op om Donald Trumps politik.

- Og vi ved, at synet på forhold i udlandet er meget farvet af medierne, siger professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet Mikkel Vedby Rasmussen og fortsætter:

- Men det er også bare et udtryk for en reel uenighed om mål og midler i udenrigs- og klimapolitikken mellem USA og Danmark. Han har bare et andet syn på det, end vi har i Europa.

Før præsidentvalget svarede blot 2,3 procent af befolkningen ifølge Wilke, at de ville stemme på Donald Trump, hvis de kunne. 88,1 procent ville stemme på Hillary Clinton.

I en ny måling foretaget af Voxmeter svarer 83 procent af de adspurgte danskere, at Donald Trump ikke har klaret sig godt som præsident.

82 procent mener, at Donald Trump har skadet den globale indsats mod klimaforandringer og 69 procent mener, at risikoen for krig mellem USA og Nordkorea er øget under Trump.

- Der er et argument for, at vi dømmer Donald Trump hårdere, end han har fortjent. Men det negative billede er ikke nødvendigvis forkert.

- Det er bare tegnet ud fra, at vi ser verden på en anden måde. Danske værdi, mål og midler var bedre afspejlet i Barack Obama.

- Ham havde vi så til gengæld et lidt naivt forhold til, for ham elskede vi lige meget, hvad han gjorde, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Donald Trump er ikke den første amerikanske præsident, der meget åbent har argumenteret for amerikansk exceptionalisme, fokus på amerikanske interesser og en konfronterende udenrigspolitik.

Ronald Reagan, præsident fra 1981 til 1988, kaldte Sovjetunionen for et ondt imperium, gennemførte kontroversielle aktioner i udlandet og sænkede skatterne og de sociale ydelser.

- Ronald Reagan var en meget kontroversiel figur, der var både elsket og hadet.

- Men han var en helt anden type, der var meget lettere at relatere til for danskere end Donald Trumpe.

- Reagan var en elskelig, alfaderlig filmstjerne. Helt anderledes end den konfrontatoriske realitystjerne, siger Mikkel Vedby Rasmussen.