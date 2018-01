Magtmisbrug på Watergate-niveau? Udvalg vil frigive kontroversielt rapport om FBI

SAN FRANCISCO

Et efterretningsudvalg i den amerikanske Kongres har mandag stemt for at offentliggørelse en kontroversiel rapport på fire sider, som Republikanere har sagt viser magtmisbrug af en kaliber, der er værre end Watergate-skandalen.

Beslutningen blev taget, selvom samtlige af udvalgets Demokrater var imod. De beskylder rapporten for at politisere fortrolige oplysninger og have som eneste formål at beskytte præsident Donald Trump mod resultatet af undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske valg og mistanken om, at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejdede.

Opsigtsvækkende stemte Republikanerne i udvalget samtidig imod, at Demokraterne kunne fremlægge deres eget referat fra de hemmelige informationer. Udvalget sagde også nej til, at udlevere rapporten til FBI eller det amerikanske justitsministerium - eller at lade de to myndigheder komme til udvalget og kommentere på den.

FBI anklages for at modarbejde Trump Republikanere hævder, at en hemmelig organisation inden for FBI forsøger at trække tæppet væk under præsidenten.

Det korte dokument, der er skrevet af ansatte under efterretningsudvalgets Republikanske formand, Devin Nunes, har allerede i flere uger været omdrejningspunkt for republikanske angreb mod FBI.

Ifølge New York Times fokuserer det på tilladelser til at overvåge en tidligere rådgiver til Trumps præsidentkampagne, Carter Page, i 2017. Det indikerer, at vicejustitsminister Rod Rosenstein, der ikke er politisk udpeget, undlod at gøre det klart over for en dommer, at anmodningen om en retskendelse til dette var delvist baseret på den såkaldte Steele-rapport, som blev lavet af en tidligere britisk efterretningsagent, men som Hillary Clintons præsidentkampagne og Demokraternes Nationalkomite betalte for via en konsulentvirksomhed i Washington.

FBI’s næstkommanderende siger op efter angreb fra Trump

Med andre ord: Demokratisk spin har været med til at udløse en omfattende Rusland-undersøgelse, som nu slider alvorligt på Trumps præsidentskab.

Formand for Husets efterretningsudvalg, Devin Nunes, taler med journalister foran Det Hvide Hus. Nunes har indikeret, at FBI's Rusland-undersøgelse er en politisk kampagne mod Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

Men det er en stærk vildledende udlægning, lød det fra Adam Schiff, næstformand for Husets efterretningsudvalg og den eneste, der sammen med Nunes og nogle udvalgte ansatte, har haft adgang til de klassificerede materialer, som rapporten er skrevet på baggrund af.

»Det handler udelukkende om at beskytte præsidenten,« lød det fra Schiff.

»At komme med en vildledende fortælling, som kan underminere FBI og justitsministeriet og skabe usikkerhed og tvivl om bureauets professionalisme eller kan inkriminere det, som Mueller måtte finde,« fortsatte han i en henvisning til den særlige undersøger, Robert Mueller, som leder Rusland-kulegravningen.

»Vi har i stemt for at politisere efterretningsprocessen. Det er en meget trist dag i historien for udvalget.«

Trumps første år er endt i ren "House of Cards": Et år efter Donald Trumps tiltræden som præsident ligger undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg og ulmer.

Også nogle Republikanere har udtrykt bekymring over processen. Mike Roges, Republikansk formand for det pågældende efterretningsudvalg fra 2011-2015, sagde til CNN, at hvis påstandene var korrekte, var der tale om en forbrydelse, som nogen burde komme i fængsel for. Men hvis man virkelig troede, at FBI havde gjort noget galt, burde man i stedet nedsætte en undersøgelse. Ikke frigive en partisk rapport.

Nunes har længe været en kontroversiel person i Rusland-undersøgelsen. Selvom den californiske kongresmedlem er formand for Husets efterretningsudvalg, var han tilbage i april tvunget til at opgive at lede møder relateret til Rusland som følge af beskyldninger om at han havde lækket fortrolig information.

Donald Trump har nu fem dage til at beslutte, om han vil blokere for frigivelsen. Hvis han ikke gør det, sætter han sig op imod FBI-chef, Christopher Wray, som blev indsat af Trump i august.