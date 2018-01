USA ophæver indrejseforbud for flygtninge fra 11 lande

Bureaukratisk nøl i Bagdad hindrer fem internationale humanitære organisationer i at fortsætte den livsvigtige minerydning i store dele af det nordlige Irak.

Det engelske sprog baner vej for en invasion af vestlig kultur i den islamiske republik, lyder advarslen.

Frygt for vestlig indflydelse:

Voldsepisoder kan gøre landets udsultede uddannelsessystem til et tema før præsidentvalget.

Lokomotivførere på den transsibiriske jernbane har nerver af stål. Deres tog rammer ofte mennesker, der forvilder sig ud på sporene og bliver slået ihjel. Jurij Khlebnikov klager dog ikke over det ansvarsfulde job. Han har syv ugers betalt ferie og lever bedre end under kommunismen.

Superligaens mest scorende angriber fik aldrig det eftermæle i AGF, han havde ønsket sig. Tirsdag forlader han AGF’s træningslejr for at finde en ny klub.

Et skib er stødt på grund under indsejling til Vordingborg Havn, oplyser Forsvaret.

Tyskland får dansk opbakning i et EU-retligt slagsmål om vejafgift, som bliver indført i nabolandet næste år.

Da brødrene Adelhardt solgte familiens livsværk, tikkede der millioner ind på kontoen. Den nye ejer er ikke kommet let fra start. Finans

Efter flere uger på slankekur oplevede den danske model Ulrikke Høyer at blive vraget til et modeshow i Japan.

For tyk til Louis Vuitton:

En nedgang i ordrene har fået MT Højgaard til at fyre en stribe medarbejdere. Finans

Efter et år med Trump er danskerne ikke imponeret:

Nye undersøgelser styrker vestlige landes beskyldninger om, at Assad-regering anvender kemiske våben.

Trump ville have håndteret brexit anderledes end Theresa May:

Dog vil alle ansøgere blive bedt om at give mere detaljerede oplysninger og beviser for deres tidligere aktiviteter. Mange vil skulle give de amerikanske myndigheder adgang til personlig elektronik og konti til sociale medier.

Ministeriet for national sikkerhed ønsker ikke at oplyse, hvad den øgede sikkerhedskontrol af flygtninge fra de 11 lande omfatter.

Donald Trump har ført en hård politik mod migranter og flygtninge, siden han blev præsident for et år siden.

- Det har intet at gøre med religion, siger den anonyme embedsmand.

En unavngiven embedsmand afviser, at de øgede sikkerhedsvurderinger af borgere fra de pågældende 11 lande er målrettet muslimer.

- De ekstra sikkerhedsforanstaltninger vil gøre det sværere for folk at udnytte vores flygtningeprogram, tilføjer hun.

- Det er afgørende, at vi ved, hvem der kommer ind i USA, siger hun.

Det oplyser minister for national sikkerhed Kirstjen Nielsen.

USA ophæver et indrejseforbud mod flygtninge fra 11 såkaldte højrisikolande.

Som historisk by er Gellerup i dag i 2018 endnu kun en stor tumling, eller en teenager, som langsomt er ved at vokse sammen med moderbyen Aarhus. Men det kommer.

Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt.

Fejl og mangler i tilstandsrapporter gør det ifølge boligøkonom svært at vurdere boligers reelle tilstand.

Det sociale medie vil sørge for, at der er flere lokale nyheder i brugernes feed.

Det er vigtigt at få bilen gjort sneklar, pakket rigtigt og læst op på lovkrav og forsikringer, inden du kører afsted.

