Blodige angreb får Trump til at lægge Taliban helt på is

En stribe blodige angreb i Afghanistan betyder, at USA ikke længere er villig til at forhandle med oprørsgruppen Taliban.

Det er beskeden fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Hans udtalelser falder i forbindelse med et møde i Det Hvide Hus med FN-ambassadører fra landene i FN's Sikkerhedsråd.

- Uskyldige folk bliver dræbt til højre og venstre. Der bliver bombet midt i områder med børn og familier. Der bombes og dræbes overalt i Afghanistan, siger han.

- Så vi vil ikke snakke med Taliban. Det vil måske komme på tale senere, men der vil gå lang tid, lyder det fra Donald Trump.

I weekenden mistede omkring 100 personer livet i et bilbombeangreb i Kabul, der er Afghanistans hovedstad. Tidligere i januar blev flere amerikanere dræbt, da Taliban holdt gidsler på et hotel i byen.

Trump ønsker større indsats i Afghanistan efter massakre

Trumps udtalelser markerer et skifte i den amerikanske linje, når det gælder Taliban.

Tidligere har USA sagt, at samtaler med Taliban vil kunne være en del af en proces, som den afghanske regering styrer. Men amerikanerne har aldrig udelukket at sætte sig til forhandlingsbordet med Taliban.

Den nuværende amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, har før sagt, at der er mulighed for at lave en politisk aftale med oprørsgruppen.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde tidligere i denne måned, at den amerikanske Afghanistan-strategi virker, og at parterne var "tættere på samtaler med Taliban og på en fredsproces, end vi har set før".

Forsøg på samtaler mellem den afghanske regering og Taliban er mislykkedes adskillige gange.