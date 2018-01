FBI’s næstkommanderende siger op efter angreb fra Trump

SAN FRANCISCO

FBI’s næstkommanderende, som ofte har været skydeskive for angreb fra præsident Donald Trump, forlader sin stilling.

Andrew McCabes farvel har længe været rygtet. Den mangeårige FBI-ansatte kan fra marts trække sig fra sin post med fuld pension, så hvorfor han går en måned inden, har udløst spekulation i den amerikanske presse.

McCabe, 49, har ikke selv kommenteret sit farvel, men tv-stationen CBS skriver, at han blev tvunget til at gå nu.

Hans exit kommer en uge efter, at amerikanske medier afslørede, at Trump på et møde i det ovale værelse havde spurgt McCabe, hvem han stemte på ved præsidentvalget i 2016.

Trump spurgte fungerende FBI-chef, hvem han stemte på

Præsidenten har i flere tweets og over flere måneder også langet ud efter McCabe og beskyldt ham for at være inhabil og upartisk, fordi hans hustru tilbage i 2015 forsøgte at blive valgt til Senatet i staten Virginia for Det Demokratiske Parti. I den forbindelse fik hustruen donationer til en politisk aktionskomite under Virginias guvernør Terry McAuliffe, som er en allieret til den tidligere Demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton.

Det Hvide Hus pressetalskvinde, Sarah Sanders, sagde mandag, at »denne beslutning er ikke taget af Det Hvide Hus.«

»Præsidenten har ikke været en del af denne beslutningsproces,« sagde hun.

Sanders afviste også, at præsidenten havde lagt upassende pres på systemet, for at få det til at ske.

»Det eneste, som præsidenten har presset på for, er, at vi får det her afklaret, så I og alle andre kan fokusere på det, som amerikanere går op i: at sikre, at alle får Rusland-feberen ud af systemet, og at vi en gang for alle får slået fast, at der ikke var noget samarbejde med Rusland, så vi kan fokusere på national sikkerhed, økonomien og migrationskrisen.«

FBI anklages for at modarbejde Trump Republikanere hævder, at en hemmelig organisation inden for FBI forsøger at trække tæppet væk under præsidenten.

Kritikere har beskyldt Trump for bevidst at forsøge at underminere fremtrædende FBI-personer med henblik på at mindske deres troværdighed som mulige vidner i forbindelse med Ruslands-undersøgelsen af hans præsidentkampagne, herunder særligt i forhold til diskussion om, hvorvidt Trumps fyrede tidligere FBI-direktør James Comey for at stoppe undersøgelsen.

»De falske angreb mod FBI og justitsministeriet, som handler om at fjerne opmærksomhed fra en legitim strafferetslig undersøgelse, gør unødig langsigtet skade mod disse regeringsinstitutioner,« skrev Eric Holder, tidligere justitsminister under Barack Obama, på Twitter.

I sidste uge skrev New York Times, at Trump tilbage i juni også beordrede Robert Mueller, den uafhængige undersøger, som oven på fyringen af Comey blev udpeget til at lede Rusland-undersøgelsen, fyret. Dette skete ifølge avisen dog aldrig, fordi Det Hvide Hus' juridiske chef truede med at sige op.

McCabe blev udnævnt vicedirektør for FBI i februar 2016 og var efter Comeys fyring kortvarigt fungerede chef, indtil Trump udpegede Christopher Wray som ny FBI-direktør. Wray blev bekræftet til jobbet i august af Senatet. Også han truede for nyligt med at sige op, da USA's justitsminister Jeff Sessions angiveligt forsøgte at presse ham til at fyre McCabe, skrev mediet Axios.

Ifølge CBS er McCabe på orlov, indtil han når sin officielle pensionsdato.