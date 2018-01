Præsident Trump leverede en regulær salgstale for USA, da han fredag eftermiddag leverede hovedtalen ved World Economic Forum i Davos i Schweiz.

»Jeg er her for at levere et simpelt budskab: Der har aldrig været et bedre tidspunkt at investere i og hyre folk i USA i. USA er åben for forretninger,« sagde han og gentog samme budskab flere gange i den knap 20 minutter lange tale til verdensledere og forretningsfolk.

»Over det seneste år har vi gjort ekstra ordinære fremskridt i USA,« sagde han og fremhævede blandt andet de skattenedsættelser, som hans regering har banet vejen for.

Trump er ankommet til økonomisk topmøde på sjældent besøg

Præsidenten understregede også, at han altid vil »sætte Amerika først«, men det betyder ikke et »Amerika alene«.

Desuden langede Trump kraftigt ud efter lande, der udnytter frihandel ved hjælp af en »unfair« og »aggressiv« handelspraksis. Det vil USA ikke tolerere, advarede han uden at nævne konkrete eksempler:

»Vi kan ikke have frihandel, hvis nogle lande udnytter det. Vi går ind for frihandel, men det bliver nødt til at være fair og gensidig,« lød det fra Trump.

Eksperter: Trump-tale i Davos præget af blidere toner

Finansminister Kristian Jensen (V) er selv til stede i Davos, og han var ikke synderligt imponeret over Trumps budskaber:

»Ærligt talt: En ret ordinær tale fra Donald Trump. Vi havde ikke brug for en salgstale for USA, men en vision for et fornyet samarbejde om vækst,« skriver han på Twitter.