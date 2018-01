Trump spurgte fungerende FBI-chef, hvem han stemte på

SAN FRANCISCO

Kort efter at Donald Trump i maj sidste år havde fyret FBI-chefen James Comey, indkaldte præsidenten bureauets fungerende direktør, Andrew McCabe, til et møde.

Stemningen blev dog hurtigt anspændt, da Trump spurgte McCabe, hvem han stemte på ved præsidentvalget, skriver flere amerikanske aviser.

McCabe svarede, at han ikke stemte.

Trump skældte derefter ud over, at MaCabes hustru, Jill, havde modtaget adskillige hundrede tusinder dollars i politisk støtte, da hun i 2015 uden succes forsøgte at blive valgt i Senatet for Demokraterne i staten Virginia.

En kilde siger til Washington Post, at McCabe, 49, fandt samtalen foruroligende.

Inden Trump fyrede Comey havde præsidenten bedt Comey om at erklære ham sin loyalitet og indikerede også, at Comey burde stoppe undersøgelsen af præsidentens daværende nationale sikkerhedsrådgiver, Micheal Flynn, har Comeys siden sagt ved en høring.

Avis: Trump bad embedsmænd om hjælp til at begrave Rusland-sag

Flere af præsidentens støtter forsvarer dog præsidenten efter kritik af, at spørgsmålet til McCabe var upassende.

»Det var bare en samtale. Jeg tror ikke, at der var noget i det. Jeg spørger også folk, hvem de stemte på, nogle gange. Jeg tror, at det handlede om, at lære hinanden at kende,« sagde Ronna McDaniel, formand for Republikanernes Nationalkomite, til CNN.

Det mener Ted Lieu, et Demokratisk kongresmedlem, er en latterlig forklaring: »Trump forsøgte at vurdere, om han kunne regne med MaCabes loyalitet,« sagde han til tv-stationen.

Trump sagde onsdag selv, at han ikke husker, at han har stillet spørgsmålet, men at han heller ikke finder det vigtigt. I samme dur affedede Det Hvide Hus kritikken.

»Faktisk tror jeg ikke, at det er noget amerikanere går op i,« sagde pressetalskvinde Sarah Sanders ved en briefing.

Siden maj har Trump dog også offentligt langet ud efter McCabe flere gange og beskyldt ham for at have politisk slagside.

I december hævdede Trump fejlagtigt, at McCabe, der har arbejdet for FBI i mere end to årtier, »blev givet 700.000 dollar til sin hustru kampagne af Clintons marionetdukker,« mens undersøgelsen af Clintons email-skandale stod på.

Trump har også sagt, at McCabe ledte FBI’s undersøgelse af den tidligere Demokratiske præsident-kandidat, mens McCabes hustru fik penge til sin politiske kampagne fra Hillary Clinton.

Reelt fik Jill McCabe 500.000 fra en politisk aktionsgruppe, som var kontrolleret af Virginias daværende guvernør Terry McAuliffe, som er en nær ven af Bill og Hillary Clinton, skriver Washington Post.

McCabe var på det tidspunkt en del af FBI’s Washington-kontor. Først i februar 2016 blev han FBI’s næstkommanderende og blev involveret i undersøgelsen af email-skandalen. Det trak han sig dog fra efter kritik. Ikke desto mindre har justitsministeriet i dag igangsat en undersøgelse af hans rolle.

Trump udnævnte i august sidste år Christopher Wray som ny FBI-chef. Ifølge nyhedssitet Axios blev Wray sat under pres af justitsminister Jeff Sessions for at fyre McCabe. Selvom det ikke er usædvanligt, at nye FBI-chefer udpeger sine egne folk til toppositioner, truede truede Wray som reaktion med at sige op.

Denne historie har Trump dog afvist.

»Nej han gjorde ikke. Ikke bare en lille smule. Han gør det godt stykke arbejde,« sagde præsidenten tirsdag om Wray fra det ovale værelse.