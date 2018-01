Forlovet til tidligere Trump-rådgiver, som løj til FBI: »Der er meget mere på vej«

SAN FRANCISCO

Den forlovede til George Papadopoulos, den tidligere Trump-rådgiver, der som den første erkendte sig skyldig i at have løjet til FBI om møder med russere, siger, at der er meget, offentligheden ikke ved endnu.

»Der er meget mere på vej,« siger Simone Mangiante i et interview med Washington Post: »Han var den første, der slog hul i muren ind til alt det her.«

Den italiensk-fødte Mangiante gav ikke flere detaljer. Det har Papadopoulos advokater rådet hende til ikke at gøre, men hun insisterede på, at Papadopoulos vil blive husket som Rusland-skandalens John Dean.

Det er en henvisning til en jurist, som arbejdede i Det Hvide Hus under præsident Richard Nixon og var dybt involveret i Watergate-skandalen. Dean erkendte sig senere skyldig i en enkelt forseelse mod at stille op som nøglevidne for anklageren og fik sin fængselsdom reduceret.

Derfor er den unge rådgiver, der løj for FBI, et stort problem for Trump Papadopoulos indrømmelser viser tydelige spor mellem Trump og Moskva.

Papadopoulos fungerede som udenrigspolitisk rådgiver til Trumps præsidentkampagne og tog i den rolle kontakt til repræsentanter for den russiske regering.

Efter at han begyndte at samarbejde med den særlige undersøger Robert Mueller, der kulegraver et muligt samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland, har Trump beskrevet ham som en »frivillig på et lavt niveau,« som har vist sig at være en løgner.

Trumps tidligere kampagnerådgiver Michael Caputo har også kaldt Papadopoulos ham, der hentede kaffe, og har sagt, at han ikke havde noget med kampagnen at gøre.

Det billede afviser Mangiante.

»George er meget loyal, og han er på den rigtige side af historien,« siger Mangiante, som blev forlovet med Papadopoulos i september.