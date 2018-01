Blev en russisk general myrdet som konsekvens af Steele-rapporten om Trump?

SAN FRANCISCO

Den kontroversielle rapport om Donald Trump, som er skrevet af den tidligere britiske efterretningsagent, Christopher Steele, har måske kostet en russisk general livet.

Rapporten har efter sin offentliggørelse skabt farverige overskrifter med en ubekræftet historie om, at den russiske efterretningstjeneste muligvis har billeder af Donald Trump sammen med prostituerede på et hotelværelse, hvilket er blevet afvist som fake news af USA’s præsident.

Det er dog ikke kun i USA, at rapporten har vakt interesse. Dens miks af informationer og mere præcise beskyldninger har muligvis også udløst en jagt i Moskva på kilderne til rapporten.

I hvert fald kom Joshua Levy, advokaten til en af stifterne af selskabet Fusion GPS, der bestilte rapporten, med en opsigtsvækkende udtalelse, da han blev afhørt i det juridiske udvalg i det amerikanske Senat.

»Nogen er allerede blevet dræbt som følge af offentliggørelsen af denne rapport,« sagde han; det fremgår af en 300 sider lang udskrift fra høringen, som fandt sted i august sidste år, men først for nyligt er blevet frigivet.

Da Fusion GPS' stifter, Glenn Simpson, blev spurgt til dette ved en høring i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus i november, afviste han at have kendskab til, at nogen var blevet dræbt, men sagde ikke desto mindre:

»Folk risikerede helt bogstaveligt deres liv for at give os de her informationer.« Udskriften fra denne høring er også netop blevet frigivet.

Så hvem er blevet dræbt? Den britiske avis, The Daily Telegraph pegede allerede for et år på den tidligere KGB-chef, Oleg Erovinkin.

Erovinkin, 61, blev den 26. december 2016 fundet død i sin bil i det centrale Moskva. Lokale medier skrev først, at han var blevet dræbt, men rettede senere dette til at han var død af et hjerteanfald.

Luke Harding, en tidligere Moskva-korrespondent for den britiske avis The Guardian, fremhæver i sin bog ”Cullusion: Secrets Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump win” også, at gaden, hvor Erovinkin blev fundet, var isoleret. Det havde ikke nogen cafeer, butikker eller fodgængere og det var derfor et ideelt sted til at begå et snigmord.

Hvorfor er Erovinkin interessant? Han var højre hånd for Igor Sechin, en tidligere vicepremierminister og i dag chef for det statskontrollerede, russiske olieselskab, Rosneft.

Af alle, som har tjent under Ruslands præsident Vladimir Putin, er Sechin måske den mest magtfulde, og af Steeles rapport fremgår det, at han fik viden om Sechins møde med præsidentkandidaten Donald Trumps udenrigspolitiske rådgiver, Carter Page, via en kilde tæt på Sechin, skriver The Daily Beast.

Rapporten fortæller også, at Page og Sechin på dette møde diskuterede ophævelse af de Ukraine-relaterede, økonomiske sanktioner samt øget energisamarbejde mellem Rusland og USA og planerne om at privatisere dele af Rosneft, hvilke på det tidspunkt ikke var kendt.

Page har ved en høring i Husets efterretningskomite siden nægtet at have mødt Sechin, men har som følge af et emailspor på andre punkter ændret historie og indrømmet at have mødt andre russiske regeringsrepræsentanter.

Ikke desto mindre er det ren spekulation, om Erovinkin er Steeles kilde, men Christo Grozev fra den bulgarske tænketank Risk Management Lab mener, at det er sandsynligt, siger han til avisen Haaretz:

»Insidere har beskrevet Erovinkin til mig som ”Sechins finansminister,” og mellemmand mellem Putin og Sechin. En ting synes alle at være enige om – både åbne og hemmelige kilder; Erovinkin var Sechins nærmeste medarbejder.«

Steeles rapport blev først offentliggjort to uger efter Erovinkins død, men Grozev er ikke »i tvivl om,« at der på det tidspunkt lå en kopi af Steeles rapport på Putins skrivebord.

»Han ville have vidst, om rapporten var fakta eller fiktion. Uanset sandheden vil han have haft et motiv til at finde kilden,« siger han.