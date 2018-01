Dødstallet vokser: Skoleskyderi har kostet to teenagere livet

SAN FRANCISCO

En 15-årig dreng gik tirsdag morgen ind på sin high school i Kentucky og begyndte at skyde om sig. Han dræbte to klassekammerater og sårede yderligere 19, herunder 14 af skudsår.

Tallet er en stigning i forhold til tidligere på dagen, hvor kun én blev rapporteret død.

Politiet ledte senere den angivelige gerningsmand væk fra den blodige scene i håndjern og sagde, at der ikke var nogen grund til at mistænkte andre.

Det er årets første dødelige skoleskyderi i USA, men det kommer blot dagen efter et andet skyderi på en high school nær Dallas, Texas, hvor en 16-årig pige blev såret.

Video: »I morgen vil en 15-årig skyde fire klassekammerater og to lærere på skolen bag mig«

De to døde er ligesom attentatmanden begge 15 år. Den ene er en pige, som blev erklæret død på stedet. Den anden er en dreng, som senere døde på hospitalet af sine sår.

Kentuckys guvernør, Matt Bevin, sagde, at den formodede gerningsmand vil blive sigtet for mord og mordforsøg og kaldte i et tweet skyderiet for »en enorm tragedie.«

»Det er ikke til at tro, at dette skulle ramme en lille, tæt sammenknyttet samfund som Marshall County,« skrev han.

Da skyderiet begyndte, udløste det panik. Hundreder af studerende løb for deres liv ud af skolebygningen. Nogle hoppede ind i biler. Nogle søgte ly ved en McDonald’s halvanden kilometer nede af vejen fra skolen.

»De løb og græd og skreg,« fortalte en lokal erhvervsdrivende, Mitchell Garland, til AP. Garland gav ly til mellem 50 og 100 elever.

Redningsmandskab holder uden for Marshall County High School. Foto: AP/Ryan Hermens

Marshall Country High School med omkring 1.300 studerende ligger ca. 30 minutters kørsel fra en high school i Paducah, Kentucky, hvor tre blev dræbt og fem såret i en andet skoleskyderi i 1997.