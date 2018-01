Én død og flere såret efter skoleskyderi i Kentucky

Tirsdag morgen lokal tid åbnede en ukendt gerningsmand ild på en high school i byen Benton, Kentucky.

Ifølge guvernøren i Kentucky, Matt Bevin, er én død og flere såret efter skyderiet.

Video: »I morgen vil en 15-årig skyde fire klassekammerater og to lærere på skolen bag mig«

»Tragisk skyderi på Marshall County HS (high school, red.) ... Gerningsmand er tilbageholdt, ét bekræftet dødsfald, adskillige andre såret ... Meget endnu uvist ... Vær søde ikke at komme med spekulationer eller sprede rygter ... Lad os lade beredskabet gøre deres arbejde og være taknemmleige for, at de er der til at gøre det for os,« skriver han på Twitter.

Myndighederne bekræfter over for CBS News, at fem er blevet ramt af skud, og at man har anholdt en mistænkt, som bliver tilbageholdt på skolen.

Jody Cash fra delstatspolitiet siger til CBS News, at »situatioen er sikret og ikke længere aktiv.«

Kentucky State Police skriver på Twitter, at én er blevet erklæret død.