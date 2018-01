USA-kender: Politikerne har udsat et skænderi, som de ved, de skal tage

Selv om den amerikanske præsident, Donald Trump, har underskrevet et lovforslag fra Kongressen, der udskyder striden om det amerikanske budget, er der ikke meget, der er ændret.

Det siger Søren Dal Rasmussen, der er USA-analytiker for Kongressen.com, et medie om amerikansk politik.

- De amerikanske politikere har samme problemer som før. De har udsat et skænderi, som alle ved, de bliver nødt til at tage om et par uger. De problemer, som var der fredag, da staten lukkede ned, de er der stadig, når staten løber tør for pengene igen i februar, siger Søren Dal Rasmussen.

Striden førte ved midnat mellem fredag og lørdag til, at det amerikanske statsapparat lukkede ned. Dermed blev tusindvis af offentlige medarbejdere sendt på tvungen orlov uden løn.

Det Hvide Hus udvander løfte, som Demokrater fik for kovending i budgetstrid

Striden har især drejet sig om tre punkter.

Dels har processen om en særlig sundhedsforsikring til fattige børn stået stille. Den strid er blevet løst i den aftale, som politikerne har stemt igennem mandag.

Men politikerne mangler stadig at blive enige om, hvor mange penge der skal gives til områder som Texas, Florida og Puerto Rico, der har været ramt af naturkatastrofer. Og der er stadig stor uenighed om programmet Daca, der beskytter unge indvandrere mod udvisning.

- Det største problem er immigration og Daca. Trump tillod sin justitsminister at stoppe programmet gældende fra marts, selv om det er et populært program - endda blandt nogle republikanere, siger USA-kenderen.

Han peger på, at Daca-børnene, der går under navnet "drømmere", har stærke kræfter i ryggen.

- "Drømmerne" har en af de bedst organiserede aktivistgrupper i landet. Programmet er populært i erhvervslivet med den amerikanske arbejdsgiverforening og store teknologivirksomheder i front.

- Selv blandt mange republikanere har det støtte, så det giver en underlig dynamik, hvor et flertal i Senatet og Repræsentanternes Hus vil gøre noget for Daca, men det vil lederskabet hos Republikanerne ikke, siger Søren Dal Rasmussen.

Han fortæller, at Demokraterne har tabt spinkrigen om den statslige nedlukning.

- Der er sjældent en vinder ved en nedlukning, men der er en sikker taber, og det er i mediedækningen herovre Demokraterne. De har stort set ikke fået noget igennem, og de har heller ikke formået at forklare, hvad de ville med nedlukningen.