Efter tre dages kaos: USA’s Senat gør klar til at genåbne regeringen

SAN FRANCISCO

Efter tre dages nedlukning af USA’s føderale statsapparat har medlemmer af det amerikanske Senat indgået et kompromis, der afslutter det politiske kaos.

Kompromisset, som ved en afstemning blev støttet af 81 mod 18 stemmer, sikrer finansiering af regeringen frem til den 8. februar.

Demokraterne accepterede en forlængelse af budgettet med tre uger mod et løfte fra det Republikanske regeringsparti om, at det vil arbejde for at sikre en løsning for de omkring 700.000 udokumenterede migranter, der blev bragt til USA som børn af deres forældre og fra marts risikerer at blive deporteret.

»Republikanerne har nu 17 dage til at forhindre ”drømmere” i at blive deporteret,« sagde Senatets Demokratiske mindretalsleder, Chuck Schumer, i en tale fra Senatet.

Før genåbningen kan træde i kraft, skal Repræsentanternes Hus også godkende aftalen, før præsident Donald Trump kan underskrive den. Såfremt det sker, kan statsapparatet være tilbage i normale omdrejninger tirsdag.

Nedlukningen trådte i kraft ved midnat natten til lørdag, da Senatet stemte et udspil om en bugtetforlængelse ned. Det skete primært som følge af Demokratisk vrede over, at det Republikanske regeringsparti blev ved med at forhale at indgå en aftale om de såkaldte drømmere.

Som konsekvens har Trump måtte fejre sin etårs dag som præsident med politisk mudderkast og deltog ikke i en række planlagte fester, herunder en stor fundraiser, på sin golfressort i Florida.