Twitter: 50.000 russiske falske konti blev brugt under det amerikanske valg

Hele 50.000 Twitter-profiler var botstyret - dvs. styret via et computerprogram - under den amerikanske valgkamp i 2016.

Det tal er langt højere end hvad Twitter tidligere har oplyst. Det skriver version2.

I fredags skrev Twitter i et blogindlæg, at alle de 677.775 amerikanske konti, som har retweeted, liked eller på andre måder interageret med de falske konti, vil modtage en mail, hvor de bliver oplyst om, hvor kontiene stammer fra.

Majoriteten af interaktionerne er sket med selvstyrende bots fra russiske "Internet Research Agency" (IRA).

De russiske bots hedder typisk Pamela Moore, Crystal Johnson og Tennessee.

Deres skyts har bl.a. været målrettet de tidligere præsidenter, Barack Obama og Bill Clinton.