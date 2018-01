To amerikanske drenge er blevet tiltalt for at have dræbt en halv million bier

To amerikanske drenge på henholdsvis 12 og 13 år er blevet anholdt, fordi de mistænkes at stå bag omkring en halv mio. biers død.

Det sker efter, at de to unge drenge angiveligt væltede flere end 50 bistader i byen Sioux City i den amerikanske delstat Iowa i slutningen af december, hvilket medførte, at bierne frøs til døde pga. de lave temperaturer.

Ifølge Wild Hill Honeys, som ejede de mange bier, medførte drengenes hærværk skader for omkring 60.000 dollars, hvilket svarer til over 350.000 kr.

Justin Engelhardt, der ejer Wild Hill Honey, opdagede skaderne den 28. december, da han ville fjerne sne fra bistaderne. Til hans store overraskelse var hvert og et af bistaderne blevet væltet og ødelagt.

»De brød ind i vores skur, tog alt vores udstyr og kastede det ud i sneen. De ødelagde, hvad de kunne. Det ligner ikke, at noget er blevet stjålet, alt er bare vandaliseret eller ødelagt,« fortæller Justin Engelhardt til lokalavisen Sioux City Journal.

Det lokale politi gik øjeblikkeligt ind i sagen. Det har medført, at de to skoledrenge nu bl.a. er blevet tiltalt for forbrydelser mod dyrefaciliteter, indbrud og kriminel skadevoldelse, skriver mediet inews.

Hvis drengene bliver kendt skyldige, kan de idømmes op til 10 års fængsel samt at skulle betale bøder på op til 10.000 dollars - over 60.000 kr.

Da bistader ikke kan forsikres i USA, har hændelsen fået store konsekvenser for ejerne af Wild Hill Honeys.

Dog har der vist sig at være håb forude trods de trælse omstændigheder.

Ukendte personer har nemlig stablet en crowdfundingkampagne på benene, som har til formål at hjælpe ejerparret med at skaffe det tabte pengebeløb tilbage.

I løbet af ganske kort tid lykkedes det kampagnen at indsamle nok penge til, at tabet blev dækket. Det forventes derfor, at Wild Hill Honeys atter vil producere honning til foråret.

Det er uvist, hvornår retssagen mod de to drenge på 12 og 13 år begynder.

Selvom det formentlig hører til sjældenhederne, at denne type hærværk finder sted, skete der i weekenden noget lignende i delstaten Californien, skriver wsmv.

Her blev et stort antal bistader ligeledes væltet, hvilket menes at have ført til, at 200.000 bier døde.

»Nogle personer har væltet alle bistaderne omkuld og sprayet dieselbrændstof på dem, så det dræbte en masse af bierne,« forklarer ejer Alfonzo Perez til mediet.

Det er endnu uvist, hvem der står bag. Alfonzo Perez oplyser, at han har indgivet en politianmeldelse. Han vurderer, at skaderne beløber sig op i 300.000 kr.