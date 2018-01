Overså han pointen? Trump heppede på kvinder, der protesterede mod ham

»Smukt vejr overalt i vores fantastiske land, en perfekt dag for alle kvinder at marchere,« skrev den amerikanske præsident Donald Trump på Twitter lørdag og opfordrede de amerikanske kvinder til at deltage i protestmarcher landet rundt.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018

Han lod dog til at være intetanende om, at de hundredtusindvis af kvinder i marchen deltog på grund af ham. Ikke på hans opfordring, men for at protestere mod ham. Det mente adskillelige af de kvinder, der lørdag og søndag har svaret præsidenten på Twitter.

»Vi marcherer bogstaveligt talt, fordi vi hader dig,« skrev twitterbrugeren Marissa Fullford:

We're literally marching because we hate you. https://t.co/ZhsoLSbjqL— Marissa Fullford (@theEmptyChevy) January 20, 2018

100 demokrater i Kongressen kræver en undersøgelse af Trumps seksuelle tilbøjeligheder Demokraterne forlanger en kongresundersøgelse af sexanklagerne mod præsident Donald Trump.

Tara Strong, en canadisk-amerikansk skuespiller, skrev: »Vi hader dig. Protesten er mod dig, alt det du gør, og alt det du er« og samtidig vedhæftede hun en karikatur af præsidenten med teksten: »Er du træt af det her? #metoo«.

We hate you. The protest is against all you do and every thing you are. pic.twitter.com/R8rvvxNPX9— tara strong (@tarastrong) January 20, 2018

»Intolerant, narcissist, pinlig:« Derfor marcherer amerikanske kvinder mod Trump

En bruger ved navn Diane bad Donald Trump om at lade være med at »tage æren« for at have skabt lav ledighed blandt kvinder. »Du gjorde intet for at mindske arbejdsløsheden blandt kvinder. Om noget gjorde du den værre,« skriver kvinden.

Stop trying to take credit. We marched against you. And you did nothing to help the unemployment of women. If anything you made it worse.— Diane (@teegers4545) January 21, 2018

Formanden for demokraternes gruppe i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, reagerede også på den amerikanske præsidents opslag. Hun henvendte sig dog til alle andre end præsidenten med ordene: »Hvem har lyst til at fortælle ham det?« med henvisning til, at Trump måske havde overset den egentlige årsag til protesten.