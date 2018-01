OAKLAND

De kom alene eller i grupper. Med venner eller som familier. I byer på tværs af hele USA marcherede hundredtusinder af kvinder - og flere steder også mænd - igennem gaderne for at udtrykke deres utilfredshed med den kurs, som præsident Donald Trump har sendt landet på efter sit første år som præsident.

I Oakland på vej ind mod San Francisco kunne man dagen igennem se folk med lyserøde strikhuer og skørter på. Mange havde hjemmelavede papskilte under armene eller holdt dem op over deres hoveder. Solen, som var dukket frem efter en regnfuld uge, gjorde marchen til en behagelig fornøjelse. Men de fleste var der ikke for sjov.

Jannis Esther, en pensioneret børnehavelærer, 71, kalder Trump »intollerant.« Hun var på gaden sammen med Teri Denslov, kemiingenør, 40.

»Trumps første år har været internationalt pinligt for USA. Jeg er forfærdet over de værdier, som bliver udstillet til børn, og at sidde hjemme og stemme ved det næste valg er ikke nok. Vi er nødt til at vise vores utilfredshed. Jeg gør det ikke for min egen skyld. Jeg er gammel. Jeg gør det for dem derovre,« siger Esther og peger over mod en gruppe, små piger - den næste generation.

Er USA ved at eksplodere under Trump? Tusinder af protestgrupper myldrer frem Donald Trump har mere end nogen tidligere præsident delt det amerikanske samfund i to uforsonlige lejre.

Denslov var i Washington sidste år for at deltage i den første kvindemarch og glæder sig over, at der er endnu flere der marcherer i år.

»Som kemiingeniør har jeg en baggrund i videnskab. Jeg er også en stor naturelsker. Nu bliver forskning og viden eroderet. Det samme med naturen. Vi har lige nu en præsident, som er en bedrager og som manipulerer. Hvis du ikke gør noget selv, kan du ikke beklage dig bagefter. Du bliver medskyldig,« siger Denslov og beskriver Trump som en »narcissist.«

Pensioneret børnehavelærer Jannis Esther, 71 (tv.) og Teri Denslov, kemiingeniør, 40. På skiltet står der: Vil Trump gå væk for 130.000 dollar? Sætningen refererer til afsløringen fra Wall Street Journal om, at præsidenten tre uger inden valget via sin advokat betalte en tidligere pornostjerne 130.000 dollar for at holde mund om, at de to havde haft et seksuelt forhold.

Køkkendesigner Lisa, 58, deltog sammen med vinhandler Andy Freeden, 56, og Katy Mack, selvstændig, 57. De ser alle Trump som en trussel mod det amerikanske demokrati og havde på deres skilte listet en lang række årsager op til, at præsidenten bør gå: ”Du er racist, du lytter ikke, du er en patologisk løgner, du er hadefuld, du er pinlig…. « begyndte teksten.

»At vi protesterer ændrer ikke noget i sig selv; ikke før bølgen er stor nok. Sidste års march var begyndelsen, og i år er der allerede mange tusinde flere kvinder, der stiller op til midtvejsvalget (til Kongressen til efteråret). Det er det, som det her er med til at skabe,« siger Mack.

Fra venstre: Køkkendesigner Lisa, 58. Vinhandler Andy Freeden, 56. Kathy Mack, selvstændig, 57. Hvis vi ikke gør noget, holder dette land op med at eksistere, siger de.

Hugh, en 58-årig brandmand, var taget til Oakland sammen med sin hustru. Parret bor i Hayward lidt længere mod syd, og byen har en stor latino-befolkning. Hugh er forarget over, hvordan Trump omtaler om denne befolkningsgruppe.

»Han skaber splittelse og fjendtliggør alle. Hans skattepakke favoriserer rige og skaber større skel mellem rige og fattige. Jeg har det svært med den kurs, han har sat,« siger Hugh.

Hugh, en 58-årig brandmand, er på march med sin hustru. Hayward siger nej til Trump, lyder teksten på skiltet - en reference en by lidt syd for San Francisco, hvor parret bor.

Få Frank H. Ogawa-pladsen i det centrale Oakland, hvor marchen sluttede, nød Lisa Edwards, en rådgiver til det Demokratiske kongresmedlem Barbare Lee, stemningen. Hun sagde, at marchen var anderledes end sidste år. Dengang var folk i chok over Trumps sejr. I år er der tale om en genforeningsfest, og folk er mere organiserede.

»Nu får folk ting til ske. Fokus er flyttet til, hvordan kvinder kan få mere magt,« siger hun.

Betyder det, at marcherne vil gøre en forskel ved midtvejsvalgene?

»Bare vent at se,« siger Edwards.

Bare vent og se, siger Lisa Edwards (th.), rådgiver til den Demokratiske kongreskvinde Barbara Lee, på spørgsmålet, om kvindernes protestmarch vil gøre en forskal ved midtvejsvalgene til efteråret. Foto: Heidi Plougsgaard

Selvom slagordene var rettet mod Trump, tweetede præsidenten, at det var en perfekt dag for kvinder at marchere for at fejre den økonomiske succes, som han har leveret efter et år i Det Hvide Hus.

»Kom nu ud og fejr den historiske milepæl og økonomiske succes uden sidestykke, som har fundet sted over de seneste 12 måneder. Laveste arbejdsløshed for kvinder i 18 år,« skrev han.