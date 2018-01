Blev bortført under voldsom skudkamp: Nordamerikanske gidsler i Nigeria er blevet reddet

To canadiere og to amerikanere, der i sidste uge blev kidnappet i Kaduna i den nordlige del af Nigeria, er blevet sat fri.

Det lykkedes fredag aften politiet og et særligt anti-kidnapningshold at befri udlændingene efter en massiv menneskejagt, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

En mistænkt blev anholdt i forbindelse med redningsaktionen, og politiet er på sporet af flere mistænkte. De fire udenlandske borgere er blevet fragtet til hovedstaden, Abuja, og har det godt, men skal undersøges af læger.

Kidnapningen skete under voldsomme omstændigheder tirsdag, da bevæbnede gerningsmænd angreb udlændingene, da de var på vej fra Kafanchan til Abuja. To politifolk, der eskorterede de fire, blev dræbt under kidnappelsen i det, politiet betegnede som en »voldsom skudkamp«.

Det vides ikke præcis, hvem de fire bortførte personer er. De amerikanske myndigheder har ikke ønsket af oplyse amerikanernes identiteter, fordi der er tale om personfølsomme oplysninger.

En talsperson fra politiet har tidligere sagt, at de skulle være investorer, som ville sætte solceller op i landsbyerne omkring Kafanchan.

Nigerias militær har befriet bortført pige fra Boko Haram

Det er ikke unormalt, at der bliver foretaget bortførelser med henblik på at få udbetalt en løsesum i Nigeria, skriver AP. Det gælder særligt på vejstrækningen mellem byen Kaduna og Abuja. I februar fjor blev to tyske arkæologer bortført 100 km nordøst fra Abuja og senere løsladt.

Typisk er ofrene uskadt, når de bliver sat fri, efter løsesummen er blevet betalt. I det seneste tilfælde med de fire udlændinge kom løsesum slet ikke på tale. Det var alene politiets indsats, der førte til deres frihed, oplyser politiet selv.