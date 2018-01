På Trumps etårsdag: Hundredtusindvis af kvinder er på gaderne i USA

Som det var tilfældet for præcis ét år siden, er tusindvis af kvinder lørdag gået på gaderne i omkring 250 amerikanske byer.

De store kvindemarcher i bl.a. New York, Washington og Los Angeles er en gentagelse af de masseprotester, der fandt sted, da Donald Trump for et år siden blev taget i ed som USA's præsident.

Analyse: Det har Trump opnået i sit første år som præsident

I Los Angeles er 500.000 personer ifølge CNN mødt op til den tilbagevendende årlige kvindemarch til fordel for kvinders rettigheder. Aktivisterne håber bl.a. at skabe en politisk bevægelse, som kan føre til, at flere kvinder bliver valgt til regeringskontorer.

Det er imidlertid ikke alle, der bryder sig om, at kvindemarcherne igen i år af nogle bliver brugt til at vise modstand mod den siddende amerikanske præsident, Donald Trump.

»Det her er ikke en kvindemarch. Det er en anti-trump-march. Jeg vil lade min stemme blive hørt,« lyder det fra en Trump-supporter i Los Angeles, der havde medbragt et stort Trump-flag.

Mange af dem, der deltager i protesterne, har iført sig pink hatte, såkaldte »pussy hats«. Det var også tilfældet sidste år, og hattene refererer til en kommentar, som Trump kom med tilbage i 1995.

»Vi vil fortsætte med at kæmpe og gøre modtand mod denne præsident og de politiker, vi er imod,« lyder det bl.a. lørdag fra 59-årige Sara Piper, der deltager i Women's March i Virginia, til Reuters.

Her ses et billede fra lørdagens kvindemarch i delstaten Texas. Foto: Eric Gay/AP

Lignende kvindemarcher er også planlagt til at skulle finde sted i Storbritannien, Japan og andre lande i solidaritet.

Ved masseprotesterne sidste år deltog i omegnen af fem mio. personer på tværs af USA. Umiddelbart har protesterne ikke formået at trække helt så mange ud på gaderne i år.