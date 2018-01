Trump om nedlukning under Obama i 2013: Det er præsidentens ansvar

»Det ser ikke godt ud for vores militær eller sikkerhed på den meget farlige, sydlige grænse. Demokraterne ønsker en nedlukning for at begrænse succesen med vores store skattelettelser.«

Sådan lød det på twitter fra USA's præsident, Donald Trump, da det natten til lørdag stod klart, at det ikke var muligt at lave en budgetaftale til at finansiere USA's føderale regering. Han placerede sammen med Det Hvide Hus pressetalskvinde, Sarah Sanders, skylden hos Demokraterne.

Men det går imidlertid mod Trumps egen tidligere udmelding.

I 2013, hvor der opstod en nedlukning i den amerikanske regering under Obama-administrationen, fortalte Trump i et interview med Fox News, at han mente, ansvaret lå hos præsidenten.

»Hvem bliver fyret? Det bliver nødt til at være det øverste led. Problemerne begynder i toppen og bliver nødt til at blive løst fra toppen. Præsidenten er lederen. Han bliver nødt til at samle folk og lede dem. Det gør han ikke,« sagde Trump til spørgsmålet om, hvem der var ansvarlig for krisen.

»Om 25 eller 50 år, når man taler om nedlukningen, så vil man tale om USA’s præsident,« fortsatte han.

At det ikke var muligt at blive enige om en budgetforlængelse, stod klart efter en afstemning i Senatet fredag, hvor 49 stemte imod og 50 for en aftale, som ville have givet Kongressen yderligere fire uger til at nå frem til en løsning på det overordnede budget. En forlængelse krævede 60 stemmer.

Efter afstemningen mente Demokraterne dog ikke, at de var skyld i de manglende resultater. Chuck Schumer, Demokraternes minoritetsleder i Senatet, sagde, at ansvaret ene og alene er Trumps.

»Han har vendt sig mod to tværpolitiske kompromisforslag. Ved den ene lagde vi endda modvilligt grænsemuren på bordet. Det er næsten som om, at han gik efter en nedlukning,« lød det fra Schumer.

Han fortsatte: »Det her vil blive kaldt Trump-nedlukningen.«

Pressetalskvinde Sarah Sanders forsøgte ellers netop under hashtagget #SchumerShutdown at lægge ansvaret hos Chuck Schumer og Demokraterne.

Om det kommer til en reel nedlukning af statsapparatet er stadig ikke sikkert. Kongressen har weekenden til at forsøge at blive enige om en aftale, før hovedparten af statsapparatet åbner igen mandag.

Nogle steder vil det dog allerede kunne mærkes lørdag, hvor blandt andet en række museer i New York forventes at lukke ned med det samme.