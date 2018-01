Senatet stemte nej til budgetforlængelse: USA's statsapparat på vej til at lukke ned

SAN FRANCISCO

Præsident Donald Trump, der har rost sig selv for at være den store dealmaker, stod ved midnat natten til lørdag uden en budgetaftale til at finansiere USA's føderale regering.

Ved en afstemning i Senatet stemte 49 mod 50 imod en budgetforlængelse, som ville have givet Kongressen fire uger mere til at nå frem til en mere langsigtet løsning. En forlængelse krævede 60 stemmer.

Dermed kan præsidenten fejre etåret for sin indsættelse med, at store dele af det amerikanske statsapparat lukker ned.

Hvem bærer skylden? Trump pegede kort inden afstemningen fingeren mod Demokraterne.

»Det ser ikke godt ud for vores militær eller sikkerhed på den meget farlige, sydlige grænse. Demokraterne ønsker en lukning for at begrænse succesen med vores store skattelettelser, og det de (skattelettelserne) gør for vores bugnende økonomi,« tweetede han i en henvisning til, at mange offentlige ansatte, herunder i forsvaret, nu bliver sent hjem uden løn.

Forsvarsminister James Mattis har bl.a. sagt, at om omkring halvdelen af Pentagons civilansatte vil få tvungen arbejdsfri. Vedligeholdelse vil også ophøre. Det samme vil flere oversøiske efterretningsoperationer.

Også Det Hvide Hus pressetalskvinde, Sarah Sanders, placerede i hårde vendinger aben på Demokraternes skuldre.

»I aften har de sat politik over nationens sikkerhed, militærfamilier, sårbare børn og vores lands evne til at servicere amerikanere. Vi vil ikke forhandle om udokumenterede migranters status, mens Demokrater holder vores lovlydige borgere som gidsel med deres uforsvarlige krav. Dette er opførslen fra obstruerende tabere; ikke lovgivere,« sagde hun i en pressemeddelelse.

Men Chuck Schumer, Demokraternes minoritetsleder i Senatet, sagde, at ansvaret ene og alene er Trumps.

»Han har vendt sig mod to tværpolitiske kompromisforslag. Ved den ene lagde vi endda modvilligt grænsemuren på bordet. Det er næsten som om, at han gik efter en nedlukning,« lød det fra Schumer efter afstemningen:

Han fortsatte: »Det her vil blive kaldt Trump-nedlukningen.«

Hvad kommer der til at ske nu? Det er usikkert. Republikanere og Demokrater i Kongressen vil fortsætte forhandlingerne. Men for at finde en løsning, kræver det, at en af siderne giver sig. Hvem det bliver, afhænger muligvis af den offentlige opinion.

Målinger tyder foreløbigt, at det opgør kan falde ud til begge sider.

Ifølge en måling fra ABC News og Washington Post vil 48 pct. af amerikanerne bebrejde Trump og Republikanerne. Kun 28 pct. siger Demokraterne.

En anden måling fra Quinnipiac universitet peger på, at 32 pct. mener, at Republikanere bærer skylden, mens 21 pct. siger Trump og 34 pct. Demokraterne.

Kernen i striden er konkurrerende interesser.

Trump har lovet sin vælgerbase at slå hårdt ned på illegale migranter og at bygge en stor mur på grænsen til Mexico. Demokraterne har omvendt lovet deres vælgere, at de vil beskytte de omkring 800.000 unge, udokumenterede migranter, som blev bragt til USA som børn af deres forældre og til marts risikerer deportation, fordi Trump i 2017 tilbagerullede den lov, som tidligere beskyttede dem.

Forsøget på at nå et kompromis faldt i sidste uge til jorden. Trump og Schumer gjorde på et møde fredag et nyt forsøg uden resultat. For at få mere tid til at forhandle og undgå en nedlukning forsøgte Republikanerne at presse en budgetforlængelse på fire uger igennem Kongressen.

Lokkemidlet for at få Demokraterne til at støtte planen var at inkludere finansiering af et børnesygesikringsprogram (Chip) for de næste seks år. Det var den plan, som Senatet sent fredag amerikansk tid blev stemt ned og fik Republikanerne til at beskylde Demokraterne for at prioritere ulovlige migranter over amerikanske børn.

Om det kommer til en reel nedlukning af statsapparatet er stadig usikkert. Kongressen har stadig weekenden til at forsøge at hamre en aftale på plads, inden hovedparten af statsapparatet åbner igen mandag. Men nogle steder vil det allerede kunne mærkes lørdag, blandt andet ventes en række museer i New York at lukke ned med det samme.