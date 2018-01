Washington er timer fra at lukke ned: Dette er konsekvenserne

SAN FRANCISCO

Med bare timer til, at føderale regeringsfunktioner i Washington lukker ned, har præsident Donald Trump fredag udsat sin rejse til sin golfressort i Florida og har i stedet holdt møde med Demokraternes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, for at forsøge at strikke en aftale sammen.

Schumer sagde bagefter, at mødet havde leveret fremskridt, men at der stadig er mange ting, som partnerne er uenige om. Der er ingen løsning på bordet.

Nedlukningen bliver iværksat, hvis der ikke er givet politisk opbakning til et budget inden midnat i Senatet.

Lukker Washington ned på et-året for Trumps indsættelse?

Debatten om, hvem der er ansvarlig - Republikanerne eller Demokraterne - er allerede begyndt. Trump-regeringen er også i gang med at forberede sig på, at det sker, fortalte Det Hvide Hus’ administrations- og budgetchef Mitch Mulvaney fredag i en onlinebriefing.

Men hvilke konsekvenser har en lukning?

Mange offentlige ansatte vil blive tvunget til at tage fri uden løn. I 2013, da Washington senest lukkede ned i 16 dage som følge af et lignende budgetopgør, fik omkring 850.000 mennesker tvungen arbejdsfri, siger fagforeningen, National Treasury Employees Union, til NPR.

Derfor vil mange føderale agenturer - såsom agenturet for miljøbeskyttelse eller på undervisningsområdet – lukke ned. Det kan betyde, at der i perioden ikke bliver udstedt visum til USA, og at der ikke foretages fødevareinspektioner. Det kan også påvirke kampen mod en dødelig influenzaepidemi, der hærger USA i øjeblikket. Alene i sidste uge er 32 personer under 65 år døde af influenza i Californien, oplyser sundhedsmyndigheder ifølge LA Times.

I forsvaret vil soldater i aktiv tjeneste blive på deres poster, og militæroperationer i lande som Afghanistan eller Irak vil ikke blive påvirket. Men under tidligere nedlukninger er træningsaktiviteter blevet indstillet. Soldater risikerer også, at de ikke vil få udbetalt deres løn.

I modsætning til i 2013 har den amerikanske indenrigsministerium meddelt, at det arbejder på at holde USA's velbesøgte nationale parker åben til offentligheden. I 2013 lukkede National Park Services adgangen til parker og nationale monumenter i Washington.

Retsområdet vil også blive påvirket. Føderale domstole vil foreløbigt fortsætte med som hidtil. De har penge til tre ekstra uger som en stødpude. Strafferetssager vil heller ikke blive påvirket. Men en stribe civilretssager vil blive udsat.

Kongressen vil ligeledes fortsætte sit arbejde. Dets medlemmer vil også få deres løn, skriver NPR, men parlamentsbygningen vil formentlig ikke være åben til offentligheden og mange ansatte risikerer ikke at få løn.

En stribe museer i Washington vil forblive åbne over weekenden, men vil lukke ned mandag. Det samme gælder den nationale zoo. Museer i New York såsom Cooper Hewitt-design museet og Heye Center vil lukke.

Et børnesygesikringsprogram (Chip), der sikrer millioner af børn, risikerer også at stå uden finansiering, eftersom penge til dette program er en del af den budgetaftale for fire uger, som Republikanerne forsøger at få igennem Senatet for at få mere tid til at forhandle en toårig budgetaftale.

Det sagt: mange amerikanere vil ikke blive berørt af det. Udbringning af post, udbetaling af sociale ydelser og trafikstyring vil fortsætte som hidtil. Men det vil blive dyrt for statskassen. En beregning fra Moody’s Analytics har konkluderet, at nedlukningen i 2013 tog 24 mia. dollar (146 mia. kr.) ud af økonomien.