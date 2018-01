Analyse: Det har Trump opnået i sit første år som præsident

"So help me God", lød det til sidst, da Donald J. Trump blev indsat som USA's 45. præsident den 20. januar 2017.

Trumps frontlinje af loyale kvinder er klar til at tilgive præsidenten alt Trump er en superhelt i Miamis ældste republikanske kvindeklub.

Efter en hård og til tider særdeles beskidt valgkamp mod først de andre republikanske kandidater og dernæst demokraternes Hillary Clinton, har Trump haft travlt med lede og regere et land, der står overfor mange udfordringer - men som også har en buldrende økonomi, lav arbejdsløshed, højt aktieindeks og positive strømninger i økonomien.

Er Twitter-kongen et geni – eller et mentalt forstyrret barn? Donald Trump har skabt kaos og strid, men også stået i spidsen for et kraftigt økonomisk opsving, der giver ham håb om at blive genvalgt.

Hør Jørgen Ullerup, Jyllands-Postens korrespondent i USA, give sin analyse af Trumps bedrifter i det første år som præsident - og få også hans vurdering af, hvor splittet USA er blevet med den nye præsident ved roret: