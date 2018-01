Seriemorder fik udsat sin død i sidste øjeblik: I dag skal han henrettes

Den dødsdømte seriemorder Anthony Shore skal – hvis alt forløber planmæssigt - have sin straf torsdag ved det, der bliver årets første henrettelse i USA.

Den 55-årige amerikaner skulle oprindeligt have haft dødssprøjten allerede i oktober, men en domstol udskød henrettelsen blot få timer før udførelsen. Det skete, fordi Shore skulle vidne i forbindelse flere mord - foruden de fire, han allerede havde tilstået. Det skriver nyhedsbureauet AP.

En anden morddømt, Larry Swearingen, havde nemlig angiveligt forsøgt at få Shore til at tage ansvar for det mord, der havde sendt Swearingen selv på dødsgangen. Shore fortalte dog efterforskerne, at han havde afvist at spille med i den plan.

Medicinproducent reagerede: Dommer har stoppet en stribe henrettelser

Shore blev i 2004 dømt for drabet på den 21-årige Maria del Carmen Estrada, der i 1992 var forsvundet på vej på arbejde og efterfølgende blev fundet kvalt i en gyde i Houston.

Otte år efter hendes forsvinden skete der en ny udvikling i sagen om det efterhånden gamle, uopklarede drab, da der blev fundet et match mellem dna fundet under Estradas fingernegle og Shore, som optrådte i en Texas' dna-database, fordi han tidligere var blevet anklaget for at have forgrebet sig på flere familiemedlemmer - heriblandt sine egne døtre.

Shore har derudover tilstået mord ved kvælning på yderligere tre piger mellem 9 og 16 år begået mellem 1986 og 1995. Mindst tre af hans ofre blev voldtaget.

Seriemorder fik udskudt sin henrettelse i 11. time: Vil kaste lys over flere mord

Metoden har givet ham øgenavnet »Tourniquet Killer« eller »årepresser-dræberen«, fordi alle hans ofre blev kvalt ved hjælp af en pind, som han brugte til at snøre en snor tæt deres hals.

Shore står til at skulle henrettes i Huntsville, Texas, torsdag aften lokal tid.

I alt 23 fanger blev henrettet i USA i 2017. Texas var den delstat, der stod for flest henrettelser – i alt 7 stk.