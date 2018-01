Forrådte han amerikanske spioner i Kina? FBI anholder tidligere CIA-ansat for spionage

SAN FRANCISCO

En tidligere CIA-ansat er blevet anholdt og anklaget for at spionere for Kina, afslørede USA’s justitsministerium tirsdag.

Sagen menes at have forbindelse til et kollaps af USA’s spionnetværk i Kina, hvilket i dag ses som en af de største nederlag i nyere historie for den amerikanske efterretningstjeneste.

Mere end 20 informanter blev over en toårig periode enten dræbt eller forsvandt, og det udløste en storstilet jagt intern i CIA og FBI for at finde kilden til lækket, som nogle troede skyldtes en kinesisk spion, mens andre mente, at kinesiske hackere havde været på spil.

Rapport: Kineser skudt foran kolleger for at spionere for USA 12 af CIA’s dyrebare kilder i Kina blev dræbt, da deres netværk blev optrævlet.

Jerry Chun Shing Lee, 53, som har amerikansk statsborgerskab og også går under navnet Zhen Cheng Li, blev anholdt mandag i New Yorks JFK-lufthavn og blev tirsdag fremstillet for en dommer.

Han arbejdede for CIA fra 1994 og indtil 2007, da han flyttede til Hongkong.

Det var i årene efter dette, at USA’s spionnetværk begyndte at blive optrevlet.

I 2012 indledte FBI en undersøgelse, og da Lee og hans familie flyttede tilbage til USA, fandt FBI i forbindelse med ransagninger af Lees hotelværelser i Hawaii og Virginia hemmelighedsstemplet materiale omkring USA’s nationale sikkerhed.

Agenter fandt også »to små bøger med håndskrevne noter, der omfattede klassificeret information, herunder (..) de rigtige navne og telefonnumre på informanter og hemmelige CIA-ansatte, noter fra møder med disse informanter samt stederne for disse møder fandt sted og hemmelige CIA-adresser,« fremgår det af en meddelelse fra det amerikanske justitsministerium.

Lee er nu anklaget for at ulovligt at tilegne sig nationale sikkerhedsoplysninger og risikerer fængsel i op til 10 år, hvis han bliver dømt.

Her er en oversigt over, hvordan sagen har udviklet sig:

2010: USA mister hemmelige kilder internt i den kinesiske regering

2011: Informanter i Kina begynder at forsvinde.

2012: FBI indleder en undersøgelse

2015: CIA trækker personale hjem fra USA’s ambassade i Beijing; frygter at stjålen data kan afsløre dets agenter.

2017, april: Beijing udlover dusør for at afsløre spioner.

2017, maj: Fire tidligere CIA-ansatte fortæller New York Times, at 20 CIA-informanter er blevet dræbt eller fængslet i Kina.

2017, juni: Den tidligere amerikanske diplomat, Kevin Mallory, anholdes og anklages for at give hemmelige dokumenter til en kinesisk agent.

2018: Tidligere CIA-ansat Jerry Chun Shing Lee anholdes.