Trump beskylder Rusland for at hjælpe Nordkorea med at omgå sanktioner

SAN FRANCISCO

Det internationale samfund har indført hårde sanktioner mod Nordkorea som straf for at regimet forsætter med udvikle sit atomvåben- og missilprogram.

Men selvom Rusland ad flere omgange har bakket op om sanktionerne i FN’s Sikkerhedsråd, så hjælper Moskva nu Pyongyang med at omgå dem.

Det siger USA’s præsident Donald Trump i et interview med Reuters.

»Rusland hjælper os ikke overhovedet med Nordkorea,« siger præsidenten:

»Det Kina gør, det omgør Rusland. Med andre ord: Rusland udligner det, som Kina gør.«

I den seneste runde sanktioner fra december lagde FN et loft over, hvor meget olie Nordkorea kan importere. Ikke desto mindre har russiske olietankere i mindst tre tilfælde leveret olie til Nordkorea, oplyste vestlige efterretningskilder før nytår til nyhedsbureauet.

Import af olie er afgørende for Nordkorea for at kunne fortsætte sit våbenprogram.

Rusland har dog benægtet disse rapporter.

Kritikken fra Trump er opsigtsvækkende i lyset af, at præsidenten tidligere har været uvillig til at kritisere Kreml.

Trump har også gentagne gange beklaget, at kulegravningen af mulige forbindelser mellem hans præsidentkampagne og Ruslands forsøg på at påvirke resultatet af det amerikanske præsidentvalg, har forhindret Trump i at forbedre forholdet til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

»Han kan gøre meget,« fastslår Trump til Reuters om sin russiske kollegas mulighed for at gribe ind i krisen med Nordkorea:

»Men desværre har vi ikke noget reelt forhold til Rusland, og i nogle tilfælde er det sandsynligt, at det Kina tager, det giver Rusland. Så nettoresultatet er ikke så godt, som det kunne være.«

Trump roser i interviewet til gengæld Kinas øgede indsats for at gennemføre sanktionerne og advarer mod, at Nordkoreas våbenprogram har kurs mod snart at kunne affyre et missil mod USA.

»De er der ikke endnu, men de er tæt på. Og de kommer tættere på hver dag,« lyder det fra Trump, der afviser at svare på, om USA overvejer at angribe Nordkorea for at komme et muligt angreb i forkøbet.

»Vi er midt i et meget, meget svært spil poker, og så ønsker man ikke at afsløre sin hånd.«